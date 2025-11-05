La Fiorentina cerca una svolta. Dopo l’esonero di Pioli e l’impiego ad interim di Galloppa, in pole adesso c’è Paolo Vanoli e non D’Aversa.

Momento di seria difficoltà per la Fiorentina in campo e fuori. L’ultimo posto in classifica, la contestazione dei tifosi dopo la sconfitta contro il Lecce che ha portato la dirigenza all’esonero di Pioli. Dunque la decisione di scegliere il sostituto del tecnico in un ventaglio di preferenze che è ancora allo studio del dg Alessandro Ferrari e del dt Roberto Goretti. Tutto è partito dalla complicata trattativa per la separazione con Pioli, che non vuole rinunciare a un euro e questo ha infastidito i vertici della viola. All’inizio sembrava calda l’ipotesi D’Aversa, ma ora pare essere cambiato tutto, anche alla luce degli scossoni dirigenziali.



Fiorentina, che caos: niente D’Aversa

Il presente è frenetico, ma il futuro lo è ancora di più perché nel frattempo Galloppa allenerà contro Mainz e Genoa. Sembra ormai tramontata la possibilità di vedere sulla panchina della Fiorentina a Roberto D’Aversa, che sembrava essere un’idea di Pradé, considerando i buoni rapporti tra i due. Ma di fronte al possibile arrivo di D’Aversa, la piazza lunedì aveva cominciato a storcere il naso, rumoreggiando sui social e anche al Viola Park. Il vero obiettivo della dirigenza della Fiorentina sembra essere Paolo Vanoli, che con l’esperienza al Torino ha dimostrato di conoscere molto bene le coordinate per la lotta salvezza.



Esonero Pioli, il like di Pongracic

Nel frattempo emerge un retroscena dopo l’esonero di Pioli. Nel post-social pubblicato dalla società, in cui appunto veniva evidenziato l’esonero dell’ormai ex tecnico della Fiorentina, è spuntato il like di Pongracic, poi rimosso. Ma non è sicuramente passato inosservato e i tifosi ne hanno parlato con molta costanza. Il gruppo non era sereno? Questo forse non si saprà mai, nel frattempo qualche certezza cresce. La viola vuole rialzarsi perché l’ultimo posto in classifica ha sensibilmente aumentato la tensione nella squadra e anche tra i tifosi, che s’aspettano alla svelta un cambio di passo e risultati positivi.