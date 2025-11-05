Fiorentina, retroscena Mancini per la panchina: perché Vanoli resta in pole

Le ultime sulla Fiorentina: diversi nomi in lizza
Alfredo Pedulla, sul proprio sito di riferimento, ha spiegato la situazione. Questo un estratto: “Daniele Galloppa andrà in panchina domani in casa del Mainz e domenica pomeriggio a Marassi contro il Genoa, sempre se la società non deciderà di intervenire prima. Bisogna precisare le posizione di alcuni candidati rispetto alle voci circolate nelle ultime ore: non ci sono stati contatti diretto o indiretti con Roberto Mancini. L’ex ct non era un piano per la Juventus che ha deciso di puntare solo su Spalletti e nelle ultime 48 ore non è stato nei pensieri della Fiorentina.
Non escludiamo nulla ma dovrebbe accadere qualcosa di clamoroso per modificare gli attuali scenari. Dopo aver raggiunto lunedì sera un accordo con D’Aversa la Fiorentina ha deciso (almeno per ora) di non procedere, ha valutato Vanoli (che ora guida il gruppo, ma bisogna aspettare) e altri profili, concedendosi però una pausa di riflessione. il discorso vale per il direttore sportivo: la promozione di Roberto Goretti era scritta semplicemente perché il club di Commisso non ha valutato altre figure nell’organigramma. Se sarà una scelta momentanea o definitiva lo vedremo, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.
Cristiano Giuntoli, accostato alla Fiorentina, non ha avuto contatti di alcun tipo. Se le cose dovessero cambiare, sarebbe solo perché in un secondo momento i viola entreranno nell’ordine di idee di aggiungere nuova figura. A quel punto tutto potrebbe accadere, ma qualsiasi contatto sarebbe da mettere in piedi, di sicuro non apparterrebbe a un’idea accarezzata negli ultimi giorni”.
Avanza Vanoli: cosa sappiamo
Secondo quanto riportato da Lorenzo Lepore, inoltre, Paolo Vanoli è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Alcuni membri del suo staff, inoltre, dovrebbero arrivare a Firenze già domani, mentre Vanoli sarebbe atteso per venerdì.
ESCLUSIVA SV: Vanoli ad un passo dall’essere il nuovo allenatore della #Fiorentina.
Alcuni membri del suo staff dovrebbero arrivare già domani a Firenze e Vanoli venerdì.
Fiorentina, Pioli contestato: striscioni fuori dal Franchi
Non è bastato l’esonero: i tifosi della Fiorentina continuano a protestare verso Stefano Pioli. Durissimi gli striscioni appesi dalla Curva Fiesole all’esterno del Franchi. Ecco cos’è successo.
La Fiorentina sta vivendo un momento di profonda crisi: Stefano Pioli è stato esonerato ma i tifosi continuano comunque le furiose proteste nei suoi confronti. Negli ultimi minuti, all’esterno dello stadio Franchi, sono apparsi degli striscioni contro di lui.
Questi gli striscioni affissi fuori dal Franchi, a firma della Curva Fiesole: “Pioli non si giura finto, amor€ traditore! E ancora: “Pioli, amor€ sì, ma per la buonuscita. Addio m***a!!!”
La Fiorentina esonera Pioli: ufficiale. Cosa succede ora
Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito la società viola ha infatti annunciato l’esonero del tecnico, tornato quest’estate.
La Fiorentina ha ufficialmente esonerato Stefano Pioli. Termina quindi dopo 10 gare di campionato, senza vittorie. E 4 di Conference League, 4 successi su 4 la seconda avventura del tecnico con la casacca viola. Un addio maturato dopo il pesante ko contro il Lecce ma che sembrava inevitabile già da settimane. La Fiorentina sta vivendo il peggior momento della sua storia recente. I gigliati sono attualmente ultimi a 4 punti in classifica. Con l'esonero dell'ex Milan è stato promosso ad interim Daniele Galloppa, tecnico della Primavera. Roberto D'Aversa resta il favorito per diventare il nuovo allenatore.
Fiorentina, Pioli esonerato: Galloppa ad interim
Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la società viola, ha infatti sollevato dall’incarico il tecnico dopo un avvio di stagione tragico: “Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del suo lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa“. Così quindi la società gigliata saluta l’ex tecnico. Ora i viola dovranno scegliere il nuovo allenatore con D’Aversa che è in pole.