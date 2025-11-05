Fiorentina, retroscena Mancini per la panchina: perché Vanoli resta in pole

Le ultime sulla Fiorentina: diversi nomi in lizza

Alfredo Pedulla, sul proprio sito di riferimento, ha spiegato la situazione. Questo un estratto: “Daniele Galloppa andrà in panchina domani in casa del Mainz e domenica pomeriggio a Marassi contro il Genoa, sempre se la società non deciderà di intervenire prima. Bisogna precisare le posizione di alcuni candidati rispetto alle voci circolate nelle ultime ore: non ci sono stati contatti diretto o indiretti con Roberto Mancini. L’ex ct non era un piano per la Juventus che ha deciso di puntare solo su Spalletti e nelle ultime 48 ore non è stato nei pensieri della Fiorentina.

Non escludiamo nulla ma dovrebbe accadere qualcosa di clamoroso per modificare gli attuali scenari. Dopo aver raggiunto lunedì sera un accordo con D’Aversa la Fiorentina ha deciso (almeno per ora) di non procedere, ha valutato Vanoli (che ora guida il gruppo, ma bisogna aspettare) e altri profili, concedendosi però una pausa di riflessione. il discorso vale per il direttore sportivo: la promozione di Roberto Goretti era scritta semplicemente perché il club di Commisso non ha valutato altre figure nell’organigramma. Se sarà una scelta momentanea o definitiva lo vedremo, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

Cristiano Giuntoli, accostato alla Fiorentina, non ha avuto contatti di alcun tipo. Se le cose dovessero cambiare, sarebbe solo perché in un secondo momento i viola entreranno nell’ordine di idee di aggiungere nuova figura. A quel punto tutto potrebbe accadere, ma qualsiasi contatto sarebbe da mettere in piedi, di sicuro non apparterrebbe a un’idea accarezzata negli ultimi giorni”.

Avanza Vanoli: cosa sappiamo

Secondo quanto riportato da Lorenzo Lepore, inoltre, Paolo Vanoli è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Alcuni membri del suo staff, inoltre, dovrebbero arrivare a Firenze già domani, mentre Vanoli sarebbe atteso per venerdì.

ESCLUSIVA SV: Vanoli ad un passo dall’essere il nuovo allenatore della #Fiorentina. Alcuni membri del suo staff dovrebbero arrivare già domani a Firenze e Vanoli venerdì. Tutti i dettagli su @SpaceViola_Com #SpaceViola #Fiorentina https://t.co/1KyZE3z8il pic.twitter.com/C4xkAFu47U — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) November 5, 2025

Fiorentina, Pioli contestato: striscioni fuori dal Franchi