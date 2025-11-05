Hamilton, addio alla Formula 1: paddock in subbuglio dopo la notizia

Ha lasciato la Formula 1 all’improvviso e senza pensarci due volte. Shock legato al campione Lewis Hamilton, la notizia è arrivata adesso.

Sul futuro di Lewis Hamilton si sono dette tante parole. Diversi colleghi o ex colleghi del pilota inglese 7 volte titolato hanno ipotizzato che il prossimo anno vedremo “il miglior Hamilton” o semplicemente appendere il casco al chiodo ad una leggenda di questo sport che, comunque, tra una cosa e un’altra si avvicina ai 40 anni, età in cui molti atleti professionisti lasciano il lavoro.

Nel corso dell’anno in cui non ha vinto una singola gara – finora – Hamilton è stato anche accusato a torto o ragione di essere approdato in Ferrari solo per l’ingaggio e gli sponsor: “Quando sali su una Ferrari è un’esperienza diversa. Per me è amore a prima vista” ha ribadito implicitamente a queste critiche il pilota in una recente intervista.

Quale che sia la verità sul pilota inglese, nella scuderia italiana qualcuno ha pensato al ritiro. La squadra di Maranello che sta facendo i conti con una vera e propria fuga di personale negli ultimi mesi ha così perso un altro membro fondamentale che era legato strettamente a Lewis che adesso, dovrà affrontare un’importante momento di stravolgimento.

Hamilton perde un ingegnere

Riccardo Corte, performance engineer di Hamilton nel corso della stagione, ha scelto di lasciare Ferrari. Non ha però cambiato casacca come hanno fatto altri colleghi che hanno lasciato Ferrari nel corso dell’anno. La sua meta non è un altro team del Circus bensì un mondo che con le monoposto a ruote scoperte ha davvero poco a che fare.

Corte, che ha seguito nel corso della sua carriera anche Charles Leclerc e Carlos Sainz ha scelto l’Australia come nuova meta, dove potrà ricoprire un ruolo analogo nel campionato V8 Supercars che, come suggerisce il nome, si svolge a bordo di automobili sportive a ruote coperte. Nello specifico, il professionista ha scelto una scuderia molto importante.

La squadra in questione è molto nota nel circuito: “Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte della Grove Racing in un momento così entusiasmante per il team”, fa sapere Corte alla stampa. Grove Racing è una realtà attiva in vari campionati che ha corso soprattuto con bolidi Ford e Porsche. La squadra ha ufficializzato il trasferimento. E Hamilton? Per lui ora come ingegnere ci sarà Luca Diella, altro esperto membro del team rosso.