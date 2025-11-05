Marc Marquez, vittoria illegale: scandalo gravissimo in MotoGP

Una delle vittorie di Marc Marquez è stata considerata retro attivamente non valida. Il motivo è legato ad un problema gravissimo.

La stagione di Marc Marquez è stata perfetta – quasi – fino alla fine: quest’anno, Marc ha ricordato a fans ed haters il motivo per cui in carriera ha conquistato ben 9 titoli e perché è stato considerato a lungo uno dei piloti più forti ed abili dell’intero mondo del Paddock per tanto tempo. Un dominio assoluto, portato avanti per tutta la stagione.

Certo, quest’anno anche la sfortuna dei colleghi ha aiutato non poco. Jorge Martin non è mai stato una minaccia non tanto per una cattiva moto o una mancanza di abilità quanto per un paio di gravi incidenti che hanno portato l’atleta a non competere mai per il titolo, restando lontano per mesi dai tracciati. Bagnaia? Il compagno di squadra di Marc ha avuto forse la sua peggiore stagione di sempre, culminata con un paio di cadute e ritiri.

Ad aiutare Marc però forse c’è stata anche una grave irregolarità. Una delle tante gare che l’atleta ha vinto finisce ora sotto inchiesta, dopo che emergono documenti che sembrano confermare le polemiche accese già durante le qualifiche per il gran premio che ha suscitato tanti interrogativi. Come è stato possibile che abbiano corso nonostante tutto questo?

Balaton Park, non andava corsa la gara, shock nel paddock

La gara in Ungheria quest’anno si è corsa per la prima volta al nuovissimo Balaton Park, un circuito che molti piloti e fans hanno criticato aspramente per la configurazione e per il fatto che la sicurezza in pista è stata “un optional” con ben due incidenti gravi che solo per miracolo non hanno avuto gravi conseguenze. Quartaro e Bastianini si sono scontrati nelle prime curve della Sprint Race, con l’italiano che non è caduto per un pelo. Poi, è toccato a Zarco, caduto per ben due volte.

Anche Gigi Dall’Igna ad agosto aveva parlato chiaro sul tracciato: “Dopo la partenza, nella prima curva, i piloti devono effettivamente rischiare un po’ di più rispetto a quello che sarebbe normale, considerato che poi diventa veramente complicato superare. Credo che complessivamente su questa pista ci sia qualcosa da rivedere.” parole forti che, stando a quanto emerge, hanno un fondamento.

In queste ore, il giornalista di Eurosport Alessio Piana ha pubblicato su X un report in cui, in sintesi, emerge che il circuito ungherese è stato considerato dalla FIM come “Grado B” in merito alla sicurezza. Questo significa che il tracciato è idoneo ad ospitare una gara di World Super Bike ma non di MotoGP: in pratica i piloti hanno corso un bel rischio e, soprattutto, la vittoria di Marquez si può considerare ottenuta su un tracciato non regolare.

Per completezza è bene riportare anche il contraddittorio del suo collega nord irlandese Simon Patterson che scrive in risposta: “Le ispezioni sono state condotte e la federazione ha dato il suo verdetto positivo”. Chi ha ragione? Sicuramente, piloti e dirigenti dei team hanno dato un responso non positivo sul tracciato. Questo a prescindere dall’omologazione o meno. E in ogni caso, difficile pensare che Marc possa perdere la vittoria per decisione retro attiva.