Marsiglia-Atalanta, furia De Zerbi con l’arbitro: dalla panchina spunta l’iPad

Roberto De Zerbi è un furia. L’allenatore del Marsiglia, durante la gara contro l’Atalanta, ha protestato per un rigore non concesso ai suoi. Ecco cos’è successo e cosa ha detto a fine partita.

Il Marsiglia ha perso di misura in casa contro l’Atalanta, ma Roberto De Zerbi nel post partita è una furia per un rigore non concesso ai suoi. Ha chiesto addirittura all’arbitro di andare a rivederlo al Var, ha tirato fuori un tablet nella speranza di convincerlo ma nulla. Ecco cosa ha dichiarato al termine della gara contro la Dea.

De Zerbi furioso: ecco cosa ha detto

Queste le parole di De Zerbi a Sky: “Non so la regola in maniera esatta, ma so che se non la prende con la mano Aubameyang se la trova proprio sul destro. Dispiace perché a Madrid abbiamo preso un rigore simile. Abbiamo perso tre gare in Champions League, e tutte in modo rocambolesco. L’Atalanta è una squadra forte e abbiamo faticato nei primi 20′, ma comunque brucia perché penso che non meritassimo di perdere”.

😱😳 INCROYABLE ! De Zerbi sort la tablette pour montrer la main dans la surface ! Mais c’est bien l’Atalanta qui ouvre le score ! Le but est validé. 0-1 💥 pic.twitter.com/eUKOYjFGNG — RMC Sport (@RMCsport) November 5, 2025

Marsiglia-Atalanta: la cronaca

Si è concluso il mercoledì europeo per le due italiane impegnate questa sera in Champions League. Vince l’Atalanta in casa del Marsiglia: finisce 1-0 contro i ragazzi di Roberto De Zerbi, ma attenzione al caos tra Juric e Lookman, che tensione.

L’Atalanta vince 1-0 in casa del Marsiglia. Al 6′ potenziale occasione per gli orobici: Rulli scivola, Lookman non si accorge della porta vuota e non coglie l’occasione al volo. Due minuti più tardi ci prova ancora il nigeriano, invano. Al 13′ l’episodio che poteva cambiare la partita: Krstovic viene steso in area da Rulli, rigore. Sul dischetto si presenta De Ketelaere che però si fa ipnotizzare da Rulli. Al 35′ chance clamorosa di Krstovic, che da buona posizione, di prima intenzione, non centra la porta.

Il secondo tempo è più equilibrato, il Marsiglia tiene meglio il campo rispetto alla prima frazione di gara. Al 69′ l’Atalanta segna ma il gol viene annullato: Bellanova mette in mezzo dalla destra, Krstovic non ci arriva ma a rimorchio c’è Lookman che insacca per il gol del vantaggio. L’arbitro, però, fischia fuorigioco dopo un consulto al Var. Poco dopo, il nigeriano viene sostituito e lì succede il caos. Juric lo strattona, i due vanno quasi faccia a faccia prima di essere separati. Si torna a pensare al campo: negli ultimi 15′ il Marsiglia prova a farsi vedere timidamente in avanti, la Dea prova il contraccolpo e al 90′ ecco il colpo grosso. Gli orobici ripartono, Samardzic chiude l’azione con una magia, sinistro super che si infila alle spalle di Rulli. E’ il gol vittoria, l’Atalanta passa 1-0 a Marsiglia.