Milan e Inter, San Siro è ufficialmente venduto. La Procura indaga per turbativa d’asta. Le ultime

San Siro a Milan e Inter: in mattinata è stato firmato il rogito della vendita dell’impianto alle due società milanesi. Poco dopo la notizia: la Procura indaga per turbativa d’asta.

Non c’è proprio pace per San Siro. Questa mattina è stato firmato il rogito per la vendita dello stadio e la Procura di Milano sta indagando per turbativa d’asta. Lo riferisce l’ANSA, spiegando che questa mattina sono stati sentiti in Procura Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi il promoter Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza. Trotta aveva rivelato che insieme ad altri operatori dello spettacolo dal vivo avrebbe voluto fare una offerta per San Siro, ma che era stato impossibile partecipare al bando del Comune per le tempistiche troppo strette.



San Siro, la Procura apre un’inchiesta

La giornata di mercoledì era già stata indicata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala come quella in cui sarebbero arrivate le firme sui documenti per lo stadio San Siro. La strada sembrava in discesa e quest’inchiesta della Procura rischia di aprire una nuova parentesi giudiziaria importante nella vicenda di San Siro.

Negli scorsi giorni, Beppe Sala, sindaco di Milano, si era espresso così: “Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato. È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend” ha continuato prima di spiegare le motivazioni del rinvio della scorsa settimana. Uno slittamento determinato da “questioni tecniche tra le società più che con il Comune”.

Sulla convenzione relativa ai servizi di vigilanza e polizia a San Siro dopo la firma:

“È da ripensare, poi bisognerà lavorare anche su quello”.

Sulla questione dei biglietti gratuiti per le partite destinati ai consiglieri comunali:

“Non è nell’accordo. Le squadre dicono che garantiranno biglietti gratis a scuole e comunità; ai consiglieri non lo so, ma cominciamo a chiudere, poi vedremo queste condizioni”.

Vendita San Siro, il comunicato dell’Inter

Di seguito il comunicato dell’Inter sulla vendita di San Siro: “FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante.

La realizzazione del nuovo stadio e dell’intervento di rigenerazione urbana per l’area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Inter e Milan e dalle rispettive proprietà, fondi gestiti da Oaktree e RedBird, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società.

I Club hanno affidato a Foster + Partners e MANICA il percorso progettuale e di sviluppo di un nuovo impianto di livello mondiale e del masterplan per l’area circostante. Lo stadio risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuova icona architettonica per la città di Milano. Nell’ambito del progetto sorgerà un nuovo polo di eccellenza che rifletterà la vocazione sportiva e culturale del quartiere di San Siro e dell’intera città, rigenerando uno spazio urbano nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità.

L’operazione, perfezionata tramite la società Stadio San Siro S.p.A., è supportata da un finanziamento disposto dagli istituti bancari internazionali Goldman Sachs e J.P. Morgan in qualità di coordinatori principali, insieme ai partner bancari dei Club, Banco BPM e BPER Banca”.