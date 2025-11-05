Milan, Gimenez: “Devo fermarmi”. L’attaccante spiega l’infortunio sui social

Uno degli attaccanti più discussi di questo inizio di Serie A, Santiago Gimenez, torna a parlare e lo fa per svelare un retroscena sulle sue condizioni fisiche. Ecco cosa ha detto.

Gimenez torna a parlare: la verità sulle sue condizioni

Gimenez, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo. Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!”

