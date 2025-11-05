Milan, Gimenez: “Devo fermarmi”. L’attaccante spiega l’infortunio sui social

Uno degli attaccanti più discussi di questo inizio di Serie A, Santiago Gimenez, torna a parlare e lo fa per svelare un retroscena sulle sue condizioni fisiche. Ecco cosa ha detto.
Santiago Gimenez torna a parlare e lo fa sul proprio profilo Instagram. L’attaccante messicano, che sta vivendo un periodo altalenante, ha svelato un retroscena su quelle che sono state le sue condizioni fisiche negli ultimi tempi. Ecco cosa ha detto e cosa succederà ora.
Gimenez torna a parlare: la verità sulle sue condizioni
Gimenez, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo. Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!”
Dybala infortunato come De Bruyne
Oltre il danno la beffa. Paulo Dybala sbaglia il calcio di rigore che costa alla Roma il ko e si fa male nello stesso momento. Un infortunio che ricorda quello di Kevin De Bruyne contro l’Inter.
Non è stata un bella serata quella di domenica in casa Roma. I giallorossi sono infatti usciti sconfitti 1-0 a San Siro nel match contro il Milan. La notizia peggiore è però, come confermato da Gasperini nel post-gara, l’infortunio di Dybala. L’attaccante argentino tornerà sicuramente dopo la sosta, ha detto il tecnico giallorosso. Una notizia che non ci volva in casa Roma nel momento migliore dell’attaccante che stava trovando finalmente continuità. Un infortunio che ricorda quello di De Bruyne contro l’Inter ma anche uno avuto in passato dallo stesso Dybala che andò ko segnando un rigore contro il Lecce nel 2022.
Roma, Dybala ko: la notizia peggiore
Dybala nuovamente ko. E’ questa la notizia peggiore della serata Milanese della Roma. I giallorossi sono usciti sconfitti 1-0 da San Siro e hanno mancato il sorpasso sul Napoli venendo agganciati dal Milan e dall’Inter. La nota più amara è però il nuovo infortunio di Paulo Dybala. Un infortunio arrivato nel finale e che è la classica beffa. Il calciatore si è infortunato sbagliando il rigore del possibile 1-1. Una dinamica simile a quella che ha visto protagonista De Bruyne contro l’Inter, con il Belga che in quel caso ha però segnato.
Dybala aveva subito un ko simile il 9/10/2022, segnando il rigore nel 2-1 contro il Lecce. Quella volta l’infortunio era stato alla coscia e l’argentino restò fuori per 9 gare e 34 giorni. Adesso i giallorossi affronteranno giovedì i Rangers a Glasgow e poi l’Udinese in casa. Gare che sicuramente la Joya salterà, Gasperini ha infatti dichiarato che tornerà certamente dopo la sosta. Gli esami determineranno quanto sarà però lungo il ko.