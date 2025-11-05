Paura per Destiny Udogie, giocatore del Tottenham e della nazionale italiana, che è stato minacciato con una pistola in una strada della periferia nord di Londra da un procuratore lo scorso 6 settembre.

Se l’è vista davvero brutta Udogie. Il 22enne difensore italiano è stato vittima di un agguato lo scorso 22 settembre. La notizia, inizialmente secretata, è stata svelata dalle indiscrezioni stampa della BBC. Il nome del giocatore coinvolto non era stato inizialmente svelato. Da un po’ sappiamo che si tratta proprio di Udogie. Il Tottenham ha confermato l’episodio, mostrando la sua vicinanza all’esterno azzurro.

Udogie minacciato con la pistola

L’avvenimento è accaduto lo scorso 6 settembre. Come evidenzia la BBC, la polizia ha fermato un uomo di 31 anni con l’accusa di possesso di armi da fuoco con intento doloso, estorsione e guida senza patente. Un’altra persona sarebbe stata ricattata e minacciata dallo stesso individuo.



Nel comunicato della polizia londinese, si evidenzia che “gli agenti sono stati chiamati alle 23.14 di sabato, 6 settembre, per denunciare che un uomo di circa 20 anni era stato minacciato con un’arma di fuoco in una strada. La Polizia ha parlato con la vittima e nel corso delle indagini è emerso che lo stesso individuo aveva ricattato e minacciato un altro uomo, sempre di circa 20 anni. Lunedì 8 settembre la polizia ha eseguito l’arresto di un uomo di 31 anni accusato di possesso illegale di arma da fuoco, ricatto e guida senza patente. L’uomo è libero su cauzione mentre l’indagine continua”.

Udogie minacciato, la nota del Tottenham

Sicuramente un brutto spavento per Udogie, che ha ricevuto la solidarietà dal Tottenham, che in una nota stampa ha comunicato: “Stiamo aiutando Destiny e la sua famiglia dal momento dell’incidente e continueremo a farlo – ha fatto sapere il club in un comunicato -. Visto che l’indagine è ancora in corso, non possiamo commentare oltre”.

Udogie ieri sera è sceso in campo nella partita di Champions League contro il Copenaghen, giocando 73 minuti nel 4-0 rifilato dagli Spurs ai danesi. Nel mese di ottobre, Udogie si era dovuto fermare per infortunio, saltando quattro partite. Da inizio novembre è tornato a disposizione.