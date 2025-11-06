Europa League, le probabili formazioni di Glasgow-Roma e Bologna-Brann

Paulo Dybala si è infortunato contro il Milan. L’argentino è andato ko calciando il rigore, poi parato da Maignan. Dybala ha chiesto subito il cambio. Al suo posto è entrato Baldanzi.

L’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. Un infortunio che l’attaccante si è procurato calciando e sbagliando il rigore contro il Milan. Un ko pesante per la Roma che ritroverà il calciatore soltanto dopo la sosta delle Nazionali. Dybala aveva già subito un ko simile contro il Lecce nel 2022. In quel caso restò fuori per 9 partite e circa 40 giorni. Un’assenza pesante per i giallorossi come confermato nel post-gara da Gasperini che ha dichiarato che la notizia peggiore era l’infortunio di Dybala e non la sconfitta per 1-0.

Roma, Dybala ko: ecco quando potrebbe tornare

L’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha riportato un infortunio calciando e sbagliando il rigore del possibile 1-1 contro il Milan. L’esito degli esami strumentali ha confermato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato la terapia. Un’assenza pesante e che vedrà Dybala tornare in campo sicuramente dopo la sosta. Un ko avvenuto similarmente a quello di Kevin De Bruyne ma con un esito completamente diverso. La Joya è si andata ko ma non resterà fuori per diversi mesi ma solo per qualche settimana. Dybala potrebbe infatti tornare in campo già a fine mese contro il Napoli il 30/11. In questo caso salterebbe soltanto le due gare di campionato con Udinese e Cremonese, oltre ai match europei contro i Glasgow Rangers e il Midtjylland.

Dybala potrebbe quindi restare lontano dal terreno di gioco per circa 3 settimane nel caso migliore. Un infortunio che la Joya aveva subito anche nel 2022, quando segnando il rigore nel 2-1 contro il Lecce si infortunò alla coscia. In quel caso l’attaccante restò fuori per 34 giorni e perse 9 gare. Ora la sosta Nazionali viene incontro alla Roma con i giallorossi che potrebbero perderlo per meno gare e anche nel caso di qualche giorno in più per il recupero il numero di gare saltate sarebbe inferiore. Una notizia che resta comunque negativa per i giallorossi che negli ultimi match stavano ritrovando un Dybala sempre più informa e sempre titolare dalla gara con l’Inter in poi. La centralità della Joya, era totale, ora Gasperini dovrà tornare a fare a meno dell’attaccante, con la speranza di recuperarlo il più presto possibile.