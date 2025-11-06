Erling Haaland è il Bomber, con la B maiuscola. Partita dopo partita, anno dopo anno, dal 2019 a oggi lo sta dimostrando sia nei campionato che anche in Champions League.

Erling Haaland continua a segnare in maniera assolutamente incredibile. Gol di una pesantezza specifica non indifferente che fanno la differenza per il suo Manchester City sia in Premier che in Champions League. A soli 25 anni, il bomber norvegese è già uno dei più grandi cannonieri di sempre della storia del calcio. Con numeri inimmaginabili.

Haaland guida la nouvelle vague del calcio norvegese che tanto male sta facendo all’Italia. Con i vari Nasa, Sorloth, Odegaard e altri, Erling sta dominando il girone di qualificazioni europee ai Mondiali di cui fanno parte anche gli azzurri. I suoi numeri, in questa annata, sono assolutamente incredibili e straordinari. E, peraltro, rischiano di mettere in pericolo, record che sembravano fino a poco tempo fa irraggiungibili.

Haaland, capocannoniere di tutto

Il centravanti del Manchester City in questa stagione sta segnando a ritmi incredibili. Numeri senza precedenti nella storia del calcio. In Champions League, nelle prime quattro partite, ha segnato finora cinque gol posizionandosi dietro Victor Osimhen (ieri tripletta). Ma se in Europa è “solo” secondo, Erling in Premier League domina.

Nelle prime 10 giornate del campionato inglese, Haaland ha segnato 13 reti. Numeri strepitosi se si considera che quella inglese è la lega con i più grandi campioni del calcio contemporaneo anche in difesa e non solo in attacco.

Ma le statistiche più clamorose sono sicuramente quelle delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026. Nelle prime 6 partite della Nazionale norvegese, Haaland ha segnato 12 reti! Una media di due gol a partita, con l’incredibile prestazione dei 5 gol contro la Nazionale della Moldavia.

Perché Haaland può frantumare il record di Cristiano Ronaldo in Champions

A 25 anni, il centravanti norvegese può ambire a fare suo il record dei gol in Champions League. Attualmente il record appartiene a Cristiano Ronaldo con 141 reti marcate in quasi 200 presenze e più di 15 stagioni. Haaland però va un altro ritmo. In sole cinque stagioni e mezza, il norvegese ha raggiunto il 9° posto nella classifica dei marcatori della Champions League.

Con 54 gol segnati nella massima competizione continentale in appena 52 presenze, Erling è a sole 17 reti da Raul che, per anni, con 71 reti sembra irraggiungibile. A questa media può letteralmente frantumare il record del fenomeno portoghese che ormai è impegnato in Arabia Saudita a raggiungere l’incredibile cifra di 1000 reti ufficiali in carriera.