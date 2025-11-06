Sinner alle ATP Finals, il sorteggio del girone: chi sono i suoi avversari

Domenica all’Inalpi Arena di Torino cominceranno le Atp Finals dove, in attesa di Lorenzo Musetti, ci sarà ovviamente sicuramente Jannik Sinner. Il tennista altoatesino difenderà il trofeo conquistati 12 mesi fa, con la speranza anche di chiude l’anno da numero 1 del ranking.

A Torino, all’Inalpi Arena è tutto pronto per la quinta edizione delle Atp Finals “Italiane”. Il torneo che chiude la stagione del tennis mondiale richiama i migliori otto giocatori della stagione. E tra loro, anche in questa stagione, c’è anche Jannik Sinner, numero uno del ranking mondiale, attuale detentore del titolo e vincitore di due Slam in questa stagione.

Potrebbe però non essere l’unico italiano in competizione. In base quello che accadrà durante questa settimana, anche Lorenzo Musetti avrà l’occasione di confrontarsi con i migliori. Il tennista carrarino è attualmente 9° nella race, avrebbe la possibilità di superare l’8° Felix Auger Aliassime ma per farlo dovrà vincere l’Atp 250 di Atene.

La formula delle Atp Finals

Nel frattempo, in attesa di capire chi tra Lorenzo Musetti e Felix Auger Aliassime sarà alle Finals, a Torino è andato in scena il sorteggio del torneo. Un sorteggio sui generis rispetto a quelli classici dei tornei di tennis. Le Atp Finals, infatti, non hanno un torneo completo a eliminazione diretta. La competizione, infatti, parte con due gironi da quattro tennisti con sfide dove tutti sfidano tutti.

Dalla fase a gironi, poi, emergono due qualificati per raggruppamento. Il primo e il secondo di ogni gruppo si incrociano nelle semifinali: primo di un girone contro secondo dell’altro e viceversa. Dalle semifinali, ovviamente, verranno fuori i due vincitori che andranno a giocarsi la finalissima delle Finals dell’Atp.

Il girone di Jannik Sinner alle Atp Finals

Questa mattina, a Torino, dunque si è svolto il sorteggio dei gironi delle Atp Finals e Jannik Sinner ha conosciuto, almeno in parte, i suoi avversari. Nel gruppo di Jannik, denominato Bjorn Borg, ci sarà Alexander Zverev, Ben Shelton e proprio uno tra Felix Auger Aliassime e Lorenzo Musetti. Resta quindi da capire chi sarà l’avversario di Sinner al debutto.

Per Jannik potrebbe esserci il remake della finale di Parigi Bercy contro il canadese o il derby italiano. Secondo quanto dichiarato dal presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi, l’orario del match di debutto si saprà al più tardi domani in base ai risultati del torneo di Atene. A quel punto potrebbe anche già essere certo il match se Musetti dovesse venire eliminato dall’Atp il cui organizzatore è Novak Djokovic.

Chi sono gli avversari di Sinner

Alexander Zverev sarà uno degli avversari nel girone di Jannik Sinner. Il tedesco è l’attuale numero 3 del mondo. Sinner è in vantaggio 5-4 negli scontri diretti con il teutonico. Due delle cinque vittorie dell’italiano sono arrivate recentemente nella finale di Vienna e nella semifinale di Parigi Bercy.

Ben Shelton è il numero 6 del ranking Atp e ha uno storico molto negativo contro Sinner di ben 7 vittorie a 1. Mentre, Musetti e Auger-Aliassime sono rispettivamente numero 9 e numero 8 del ranking e entrambi hanno record negativi contro Sinner. Lorenzo non ha mai vinto contro il connazionale; mentre Auger-Aliassime è in svantaggio negli scontri diretti 3-2. L’ultimo ko del canadese è arrivato proprio a Bercy in finale.

L’altro girone delle Atp Finals

Nel girone, denominato Jimmy Connors, i quattro componenti del raggruppamento saranno: Carlos Alcaraz attuale numero 2, Novak Djokovic numero 5, Taylor Fritz numero 4 e Alex De Minaur numero 7.