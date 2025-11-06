È la notizia mondiale del momento. Il nuovo sindaco di New York sarà Zohran Mamdani e il suo profilo è molto diverso da quello dell’americano “medio” ed è un appassionato di calcio o “soccer” come direbbero negli Stati Uniti. Anche e soprattutto per via del fatto che come tanti newyorkese è immigrato in America.

Dal 1° gennaio 2026 Zohran Mamdani, classe 1991, politico statunitense del Partito Democratico di origine ugandese (è nato a Kampala), sarà il nuovo sindaco di New York. Il 34enne socialista ha vinto nettamente le elezioni di martedì 4 novembre battendo l’ex governatore dello Stato Andy Cuomo e il repubblicano Sliwa.

Una vittoria sui generis, soprattutto per il profilo di Mamdani che, oltre ad essere di origini ugandesi e indiane, è anche musulmano ed è un appassionato di calcio. Di “soccer” come preferiscono dire proprio negli Stati Uniti per non confonderlo con il loro football americano. Il profilo perfetto di un migrante, in una città di migranti come è New York.

Zohran Mamdani, un appassionato di calcio sindaco di New York

Il 34enne neo sindaco della Grande Mela vanta tanti primati. È il primo sindaco musulmano della storia a New York, sarà un sindaco dichiaratamente socialista, nonché un appassionato di calcio. E queste due ultime caratteristiche sono state parte della sua campagna elettorale in questi mesi.

La passione per il calcio e il Mondiale 2026

Mamdani ha vinto prima le primarie del Partito Democratico e poi le elezioni generali di New York puntando ai bisogno della gente. A New York la vita ha raggiunto costi esorbitanti. E questo è stato uno dei punti principali della sua campagna elettorale: ridurre il costo della vita dei newyorkesi. Una delle tante iniziative promesse sarà quella di rendere più fruibili i trasporti rendendoli in parte gratuiti.

Ma il nuovo sindaco newyorkese ha utilizzato anche alcuni eventi che vedranno gli USA protagonisti nei prossimi mesi. Come i Mondiali di calcio dell’estate 2026, quando gli USA con Canada e Messico ospiteranno la Coppa del Mondo. Per l’occasione, Mamdani ha chiesto pubblicamente alla Fifa di fermare il folle cari prezzi dei ticket per accedere alle gare. E presto sicuramente si muoverà personalmente in questo senso.

Mamdani tifoso dell’Arsenal

Sono state tante le occasioni e tanti i riferimenti caustici di Mamdani al calcio in questi mesi di campagna elettorale per diventare sindaco di New York. Mesi nei quali ha rivelato anche di essere un tifoso dell’Arsenal. La squadra londinese è nel suo cuore fin da quando era ragazzino. Tanto che il suo calciatore preferito è ovviamente Thierry Henry.

New York City mayor-elect Zohran Mamdani says he is an Arsenal fan 🔴 pic.twitter.com/wO8WH9685W — Sky Sports (@SkySports) November 6, 2025

Nelle scorse settimane ha anche posato per una foto insieme a un altro famoso newyorkese acquisito, fan dell’Arsenal ovvero Spike Lee. E non si è limitato a dire che segue l’Arsenal. Nel corso degli anni si possono intercettare diversi suoi messaggi sui Gunners. E in un recente scambio di battute col conduttore di Sky Piers Morgan, a sua volta tifoso dei Gunners, ha dichiarato: “Sono davvero contento di parlare con te, che sei di SkyNews. Passo ore a seguire il vostro canale per la campagna trasferimenti”.

L’Arsenal vittorioso come Mamdani a New York?

Insomma, una passione a tutto tondo quella di Mamdani per l’Arsenal che ora spera che, come lui ha vinto le elezioni a New York i Gunners possano vincere il titolo in Premier League. Appena qualche settimana fa, Mamdani dopo la vittoria del Mancherster United contro il Liverpool aveva esclamato in una intervista al New York Times: “God bless you, Ruben Amorim!”. Non una frase di tutti i giorni da parte di un futuro sindaco di New York…