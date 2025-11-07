Casertana, visita speciale alla seduta di allenamento

Visita speciale questa mattina alla seduta di allenamento della Casertana. Federico Coppitelli ha infatti ricevuto un suo ex calciatore ai tempi delle giovanili della Roma.

Edoardo Bove ha fatto visita questa mattina alla Casertana. Il centrocampista, fermo attualmente per i problemi cardiaci accusati nella scorsa stagione, si è recato presso lo Stadio Pinto per seguire l’allenamento. Bove accompagnato dal fisioterapista e osteopata della Nazionale Walter Martinelli, è stato ricevuto dal direttore sportivo Alessandro Degli Esposti e dal tecnico Federico Coppitelli, suo allenatore ai tempi del settore giovanile della Roma. Una visita speciale quella di Bove con il centrocampista che in attesa di poter tornare a giocare non resta lontano dai campi di gioco.

Casertana, Bova fa visita all’ex tecnico

Il percorso di Bove

Il calciatore spera ancora di riuscire al più presto a rientrare in campo. Bove è fermo da dicembre scorso quando un malore durante Fiorentina-Inter l’ha costretto ad un ricovero in ospedale. L’inserimento di un pacemaker sottocutaneo ne impedisce il rientro in campo in Italia. Bove già nei mesi scorsi aveva annunciato un possibile rientro il più presto possibile. Rientro che avverrà obbligatoriamente all’estero come era già capitato a Eriksen. Nel frattempo il centrocampista continua a restare nel mondo del calcio e come oggi sta facendo visita a diversi club. Oggi è toccato alla Casertana del suo ex tecnico Coppitelli.

Continua quindi il percorso di lento rientro di Edoardo Bove, con l’ex Fiorentina, attualmente ancora di proprietà della Roma che non si vuole allontanare da quel mondo, quello del calcio, in cui è dentro sin da quando era bambino.