In vista del doppio impegno di novembre contro Moldavia e Norvegia, Gennaro Gattuso ha comunicato i convocati della nazionale italiana.

Due partite restano alla nazionale italiana per concludere il gruppo delle qualificazioni ai mondiali. Il ct degli azzurri, Gattuso, ha comunicato in via ufficiale i convocati. C’è qualche novità per quanto riguarda gli interpreti: in porta, al posto dell’infortunato, Meret è stato chiamato Caprile. Il portiere del Cagliari ha vinto il ballottaggio con Di Gregorio e comporrà la batteria dei portieri, dove ci sono Donnarumma, Carnesecchi e Vicario. In difesa rientra Buongiorno.

Italia, i convocati di Gattuso

Sono le ultime due partite per le qualificazioni ai mondiali, dopodiché la nazionale italiana giocherà con tutta probabilità gli spareggi per cercare di qualificarsi ai campionati del mondo in programma nella prossima estate. Di seguito l’elenco dei calciatori convocati da Gattuso:

Portieri – Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori – Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

📋💙 La lista dei 27 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale contro Moldova e Norvegia 🙌🏻 #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/xH7EytJhdj — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 7, 2025

Centrocampisti – Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti – Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Italia, i cambi di Gattuso da ottobre a novembre

Complessivamente, da ottobre a novembre, i cambi effettuati da Gattuso sono i seguenti. Caprile ha preso il posto di Meret. In difesa Bellanova per Udogie e Buongiorno al posto di Coppola. In mezzo al campo, Gattuso ha deciso di premiare la continuità di rendimento di Ricci con il Milan, escludendo questa volta Nicolussi Caviglia, in difficoltà insieme a tutta la Fiorentina.

Nel reparto offensivo, Scamacca ha preso il posto di Cambiaghi. C’è da evidenziare che Gattuso sta facendo ruotare tanti giocatori, mostrando un’attenzione particolare nei confronti del campionato italiano, come certificato dalla sua presenza (insieme a quella dei suoi collaboratori), pressoché costante, sulle tribune di quasi tutte le partite di Serie A.