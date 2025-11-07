Schumacher, ormai non c’è più tempo: annuncio ufficiale

Il tempo per Schumacher sta finendo ed è tempo di prendere una decisone drastica: la pressione per il pilota tedesco è troppa.

Il tempo corre veloce e, per gli appassionati di motorsport, a volte sembra incredibile fermarsi a pensare che l’epoca d’oro della Ferrari, quella con Schumacher, sia finita ormai da dieci anni. In mezzo, abbiamo avuto il dominio di Mercedes, Red Bull e forse, ora abbiamo aperto un nuovo capitolo in cui è la grande rivale di sempre McLaren a dominare la scena.

Purtroppo, la fine del periodo delle corse per Michael non è stato il vero trauma da digerire per la sua famiglia o per gli appassionati. Il famigerato incidente sugli sci occorso anni ed anni fa durante quella che doveva essere una vacanza rilassante ha calato un velo di riserbo preoccupante sulle condizioni dell’atleta tedesco di cui oggi, sappiamo veramente molto poco.

Qualche volta con la stampa, sono stati i familiari ad aprirsi tra cui anche il figlio Mick Schumacher che ha provato a proseguire la Legacy del padre con una sua carriera in F1 che però finora non è stata perfetta. Qualche gara con Haas ha portato il giovane tedesco a correre sui tracciati percorsi dal padre, senza però replicare nemmeno una frazione dei suoi risultati. Almeno, fino ad oggi.

Schumacher, il tempo è finito

All’età di 26 anni, non esattamente rosea in ottica sportiva, Mick Schumacher si trova in un profondo limbo in cui non sa se potrà proseguire la sua carriera di pilota in Formula 1. I rifiuti ricevuti da Cadillac e Alpine hanno sicuramente inciso sulla sua decisione di volare oltre oceano dove ha effettuato test ufficiali con la Indy Car, nello specifico con la squadra Rahal Letterman Lanigan Racing che ne ha tessuto le lodi.

Anche nella stessa Alpine però il pilota è molto desiderato, sfortunatamente per lui non in Formula 1 ma dal reparto endurance dove Philippe Sinault, Team Principal di Alpine ELF ha già dichiarato di vederlo come l’uomo giusto per affrontare il 2026. Il problema è che il tempo per prendere una decisione sta per scadere e Mick deve scegliere e alla svelta.

Lo stesso Sinault ha “tirato le orecchie” al giovane pilota, chiedendo molto direttamente cosa intende scegliere: “Come potete immaginare, abbiamo bisogno di una visione chiara il prima possibile. È il momento di decidere e lui ancora non l’ha fatto” ha detto a Motorsport il dirigente sportivo della squadra transalpina, chiedendo anche chiarezza al cento per cento sulle intenzioni future al tedesco. Un bel bivio in cui Schumi non sa davvero che strada percorrere in futuro.