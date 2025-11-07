Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno avversari e rivali l’uno dell’altro per tanti anni ancora. Forse per il resto della carriera. Ma come già capitato ai tempi del duopolio Federer-Nadal, alla rivalità in campo si contrappone una solida amicizia fuori dal campo.

Tre finali su quatto nei grandi Slam della stagione giocate uno contro l’altro. Uno scambio di posizioni in vetta al ranking Atp da impazzire tra calcoli e punteggi che vanno e che vengono. Negli almanacchi sportivi uno sarà sempre l’acerrimo nemico (nel senso sportivo del termine) dell’altro. Eppure, nonostante l’ormai già infinita sfida, il rapporto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz va oltre la rivalità e lo hanno dimostrato anche oggi alle ATP Finals.

Arrivati nei giorni scorsi a Torino per partecipare all’atto finale della stagione del circuito, In queste giornate di allenamenti sul campo dell’Inalpi Arena del capoluogo piemontese, il tennista italiano e quello spagnolo hanno ribadito un concetto fortissimo. Tra loro la divisione è solo sul campo.

Sinner-Alcaraz allenamento insieme alle Atp Finals

In mattinata, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono allenati assieme alla vigilia delle Atp Finals. I due tennisti hanno dato spettacolo di fronte ai tifosi. Tanti colpi di palline e racchette, ma soprattutto tanti sorrisi tra i due che, oltre alla rivalità, condividono anche un solido legame fuori dal campo. Sul campo, come sempre, se si incontreranno (e potrà accadere solo in semifinale o in finale) saranno ancora botte da orbi in seno figurato.

Sinner e Alcaraz, la risposta agli haters

Stamattina, dopo l’allenamento congiunto sul campo delle ATP Finals, Sinner e Alcaraz si sono concessi ai tifosi. E ovviamente ai loro canali social. L’altoatesino e il murciano hanno fatto un selfie e lo hanno postato la foto congiuntamente su Instagram. Nel testo, a corredo della foto, lo spagnolo ha fatto intendere che darà battaglia all’italiano per tornare al primo posto del ranking Atp.

Poche e semplici emoticon che sottolineano il legame tra i due e soprattutto la rivalità tra i due giocatori. Una mattinata all’insegna dell’amicizia quella tra i due tennisti che rispondono alle maldicenze degli haters che li vorrebbero sempre più divisi dall’ormai lunga rivalità.

Da domenica la battaglia alle Atp Finals

In attesa di capire chi sarà l’ottavo tennista che parteciperà alle Atp Finals tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, Sinner continuerà ad allenarsi. Solo in serata, in base al risultato di Musetti contro Korda, la Atp deciderà il calendario. Per Alcaraz, avversari definiti, mentre Sinner dovrà attendere questi ultimi risultati per definire l’intero raggruppamento del round robin del torneo finale della stagione del tennis mondiale.