Sandro Tonali è ormai lontano dall’Italia da tre stagioni. In Premier League, con la maglia del Newcastle United sta facendo molto bene, ma il richiamo della Serie A per lui è sempre molto forte. Soprattutto, perché le big del nostro campionato vorrebbero riportarlo “a casa”.

Sandro Tonali potrebbe tornare in Serie A. Presto, anche se non prestissimo. Il centrocampista lodigiano che ha lasciato il Milan nel 2023 sta conquistando il Newcastle. A suon di prestazioni positive il mediano ex Milan e Brescia sta diventando uno dei grandi beniamini del St. James’s Park.

Tuttavia, con gli anni che passano, la sensazione è Sandro Tonali possa tornare nel nostro Paese. In Serie A, tutte le big vorrebbero avere il centrocampista della Nazionale. In primis, la Juventus che segue da mesi l’evoluzione della situazione riguardante l’ex Milan. E anche i rossoneri non disdegnerebbero un ritorno.

Tonali gela il Newcastle

Migliore in campo nella gara della League Phase di Champions League, Tonali dopo la gara ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti al match. Una dichiarazione che non lascia tranquilli i tifosi inglesi: “Nel calcio bisogna pensare stagione dopo stagione – ha detto il centrocampista –. Non voglio dire che resterà al Newcastle dieci anni e poi magari fra due o tre andarmene. Voglio pensare solo a me stesso”.

Juve e Milan su Tonali

Come detto sia la Juventus che il Milan sono attente alla situazione del centrocampista della Nazionale italiana. Entrambe le squadre puntano a Tonali per fare il salto in avanti che tutti si attendono per ambire allo scudetto. In particolare, la Juve vorrebbe Tonali per cambiare passo in mediana, che da anni è il reparto in cui i bianconeri faticano a trovare gli uomini giusti. I rossoneri, invece, con l’arrivo di Modric hanno tamponato i vari addii di questi anni. Ma presto dovranno ripensare al futuro.

Valutazione troppo alta

Resta un problema molto importante, un ostacolo complicato da superare per entrambe le società. Sandro vorrebbe un giorno, molto presto, tornare in Serie A magari al Milan, sua squadra del cuore. Per Tonali però il Newcastle, che è di proprietà del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, fa una richiesta particolarmente alta per vendere il calciatore.

Due anni fa, il Newcastle lo aveva pagato quasi 70 milioni di euro dal Milan. A loro volta gli inglesi (che hanno dovuto rinunciare a Tonali per una stagione intera a causa della squalifica), oggi chiedono un cifra vicina ai 100 milioni. Insomma, richieste fuori mercato per la Serie A.