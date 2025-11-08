Un brutto episodio ha coinvolto il tennista spagnolo Carlos Alcaraz alle ATP Finals di Torino. Il numero due ATP è stato pesantemente insultato al rientro in hotel.

I tennisti più importanti al mondo si trovano a Torino per le ATP Finals che inizieranno nella giornata di domani. Alcaraz è presente nel capoluogo piemontese da un paio di giorni e sta affinando la preparazione per arrivare pronto all’appuntamento e provare a scavalcare Jannik Sinner nuovamente in testa alla classifica ATP. Il protagonista in negativo dell’increscioso episodio avvenuto davanti all’Hotel Principi di Piemonte è proprio Alcaraz, al rientro dal Blue Carpet dove era stato acclamato dalla folla al termine dell’allenamento in compagnia di Sinner.

Nel video, che è subito diventato virale in rete, si sente un uomo che da dietro le transenne urla ad Alcaraz: “Vieni qua”, probabilmente con l’intento di ricevere un autografo o per chiedere un selfie, come accade ormai in queste circostanze. Ma quando il tifoso ha visto il campione spagnolo dirigersi verso l’ingresso del palazzetto sportivo senza fermarsi al suo richiamo, l’appellativo rivolto ad Alcaraz è stato davvero di pessimo gusto: “Scemo”. Sdegno dei presenti, e tantissimi i messaggi di indignazione pubblicati sui social dagli appassionati di tennis: “Vergognoso e imbarazzante, siete la vergogna del mondo del tennis”, hanno chiosato in tanti.



Insulti a Carlos Alcaraz all’entrata in hotel. Siete imbarazzanti e la vergogna del mondo del tennis. Pagliacci. pic.twitter.com/gICuRpOBjZ — Edo (@edokuba_419) November 7, 2025

Alcaraz e l’amicizia con Sinner

Tre finali su quatto nei grandi Slam della stagione giocate uno contro l’altro, un continuo scambio di posizioni in cima al ranking Atp che vede protagonisti senza soluzione di continuità Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due sono molto amici e anche nella giornata di ieri hanno voluto mandare un messaggio univoco agli haters attraverso un selfie che non lascia spazio a interpretazioni. C’è grande rivalità tra i due, ma anche una grande amicizia e un rispetto reciproco dentro e fuori dal campo di gioco. Nella mattinata di ieri i due tennisti sono allenati assieme alla vigilia delle Atp Finals, dando spettacolo per i tifosi presenti. Sul campo sarà battaglia. D’altronde lo spettacolo che Sinner e Alcaraz stanno regalando in questa stagione tennistica a suon di colpi d’alta classe continua a essere grandioso.