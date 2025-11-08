Alonso fa fuori Verstappen, è bufera in F1: stravolto il Mondiale

Non bastava la dura competizione di McLaren e Mercedes, adesso per il pilota Max Verstappen si configura una nuova sfida all’orizzonte.

Tentando di colmare un divario di decine di punti in un momento della stagione in cui non si può sbagliare più niente, Max Verstappen, quattro volte campione del mondo sta provando in tutti i modi a dimostrare di essere un campione degno di Senna, Schumacher e Lauda, uno destinato a rimanere nella storia. Un simile recupero dopo una stagione sofferta lo eleverebbe senza ombra di dubbio nella lista dei più grandi piloti mai esistiti.

Le cose quest’anno per Red Bull non si sono messe bene dal principio. Lo strapotere dimostrato da McLaren fin dalle prime curve è stato tale che per Verstappen, autore di qualche vittoria ad inizio e fine stagione, l’idea del titolo è sfumata quasi subito e l’unico motivo per cui può ancora sperare di agganciarlo – con molte difficoltà – è la singolare strategia di McLaren stessa che non vuole privare ne Lando Norris ne Oscar Piastri della possibilità di lottare per la vittoria.

Una situazione insomma che rende la corsa verso i punti da recuperare sui due piloti di Woking molto complicata, anche per un super campione come lui. Ma nel futuro si profila già l’ombra di un altro rivale, uno che a differenza dei due atleti che solo quest’anno hanno cominciato a lottare per il titolo, sa già cosa significa alzare un trofeo ufficiale in Formula 1.

Alonso sarà il grande rivale di Max

Il prossimo anno, secondo Juan Pablo Montoya considerato uno dei più grandi piloti di sempre a non aver mai vinto il titolo, il vero rivale di Verstappen potrebbe essere niente poco di meno che Fernando Alonso. Il pilota di 44 anni ha già annunciato ufficialmente che lascerà la F1 se performerà molto bene, il prossimo anno. Cosa sarebbe meglio di ritirarsi con il Titolo Piloti in mano?

Il pilota colombiano tramite il suo podcast personale MontoyaAS ha fatto sapere di credere molto nel progetto di Aston Martin che con Newey, il prossimo anno crede di riuscire a mettere in campo una monoposto molto competitiva, favorita anche dai cambi regolamentali. In condizioni simili, il terzo titolo in carriera di Alonso non sarebbe così utopico, quindi.

“Max è mentalmente molto forte in questo momento: tutto sta andando per il verso giusto e funziona, ma cosa succederebbe se affrontasse un Alonso? Se ha una reale possibilità di vincere il titolo, darà sempre il massimo” – il ragionamento di Montoya in questo senso – “Alonso è più duro di Verstappen. Quando si arriverà al dunque, non si tirerà indietro di fronte a nulla”. Il fascino del veterano che sfida il pilota più giovane per riconquistare il titolo dunque potrebbe diventare realtà anche fuori dal grande cinema. Staremo a vedere.