Bagnaia avverte Ducati: Dall’Igna incredulo, sembra una minaccia

Le ultime parole del pilota italiano sembrano un aut aut. Pecco non ha nessuna intenzione di gestire ancora questa situazione durissima.

E’ raro ma può succedere che per una squadra o una scuderia sportiva una stagione estremamente positiva sotto il profilo dei risultati ottenuti si riveli anche stancante, dura e faticosa sotto altri aspetti, mettendo a dura prova sportivi e dirigenti in un contesto che può portare ad un peggioramento delle prestazioni in ottica futura. Ducati Lenovo ha proprio questa situazione, attualmente.

Titolo Piloti e Costruttori sono stati portati a casa senza tanti problemi dalla squadra che oltre tutto, ha pure avuto la soddisfazione di mettere al secondo posto della classifica un pilota di un team satellite. E forse, qui intravediamo già il primo problema, che si somma all’infortunio di Marc Marquez ed alla difficoltà di trovare un rimpiazzo per l’atleta spagnolo nelle ultime due gare della stagione.

Incredibile che Francesco “Pecco” Bagnaia nonostante sia stato a bordo della motocicletta più performante dell’anno e abbia anche in bacheca già più di un titolo mondiale non sia riuscito ad arrivare nemmeno secondo, durante una stagione così fortunata. I problemi incontrati dal pilota con la GP-25 sono stati così tanti che ha lanciato un vero ultimatum alla sua squadra, che lo ha confermato anche per il prossimo mondiale…

Pecco Bagnaia: deve cambiare tutto

In vista della gara di Portimao in Portogallo, la penultima tappa del mondiale di quest’anno, Pecco ha parlato alla stampa sperando ed augurandosi di poter disputare una gara all’altezza del suo enorme talento. L’atleta italiano però non ha risparmiato una frecciatina – o almeno dal tono così pare – alla sua stessa squadra, chiedendo maggiore collaborazione in futuro.

“Il terzo posto in campionato, che è il massimo risultato che posso ottenere in questa stagione” ha ricordato Pecco riferendosi a Marco Bezzecchi in Aprilia Racing che è l’unico pilota in top 3 a non guidare una Ducati. “Nel 2026, però, voglio poter lottare e finire in modo diverso, mi auguro di non dover affrontare nemmeno un terzo di quanto ho passato nel 2025“, il suo duro ammonimento.

Cosa potrebbe fare Bagnaia, che durante l’anno ha spesso chiesto aiuto alla squadra anche in pubblico, nel caso di un 2026 altrettanto deludente e difficile? Tanto per cominciare guardarsi attorno, dato che scuderie come Aprilia stessa ed Honda gli spalancherebbero volentieri le porte. Dopo tutto, problemi con la motocicletta a parte, resta uno dei talenti maggiori del paddock.