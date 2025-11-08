Si è appena conclusa presso l’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, in programma lunedì 10 novembre ad Arezzo. Verranno consegnati tutti i premi.
Durante l’incontro sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2024/2025. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, si conferma come un raffinato momento di incontro tra sport, cultura e solidarietà. L’appuntamento del 10 novembre vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del calcio italiano, con una cerimonia che celebrerà l’eccellenza sportiva e il valore umano di dirigenti, allenatori, calciatori e giornalisti.
Gran Galà, le parole di Donato Alfani
Donato Alfani ha dichiarato: “Siamo qui a presentare la 14° edizione del Gran Galà del Calcio, ogni anno è un’emozione. Dietro a questa lista di premiati, che presentiamo stamattina c’è tantissimo lavoro, oltre cento club coinvolti in tutte le categorie. Il ringraziamento va alla famiglia Manzo, perché Arezzo è la capitale dello Sport. L’elenco che sarà diramato conferma il numero imponente tra presidenti di Serie A, dirigenti, allenatori e calciatori, oltre alla categoria dell’informazione. Per l’Arezzo ci sono tre premi e uno speciale al presidente Guglielmo Manzo per quello che sta facendo quotidianamente mettendoci l’anima. La serata verrà trasmessa in differita su Sportitalia, mercoledì alle 21:00″.
Gran Galà, i premiati della Serie A
Miglior portiere: Marco Carnesecchi
Miglior difensore: Alessandro Bastoni
Miglior centrocampista: Rolando Mandragora
Miglior attaccante: Mateo Retegui
Miglior calciatore: Stocc McTominay
Miglior giovane calciatore: Nico Paz
Miglior gol: Pietro Comuzzo e Ylber Ramadani
Miglior procuratore: Beppe Riso
Miglior allenatore: Antonio Conte
Miglior giovane allenatore: Cesc Fabregas e Raffaele Palladino
Miglior esponsabile settore giovanile: Massimo Tarantino
Miglior responsabile area scouting: Dario Rossi
Miglior club: Napoli
Miglior presidente: Aurelio De Laurentiis
Miglior direttore sportivo: Tony D’Amico
Miglior giovane direttore sportivo: Giovanni Manna
Miglior team manager: Alberto Marangon
Miglior addetto stampa: Luigi Crippa
Miglior responsabile comunicazione: Andrea Anselmi
Premio gestione social: AS Roma
Miglior arbitro CAN: Daniele Doveri
Miglior arbitro VAR: Aleandro Di Paolo
Miglior esordiente: Ange Yoan Bonny
Miglior calciatore rivelazione: Tommaso Baldanzi
Miglior giovane talento: Alieu Njie
Premio club per aver giocato con più italiani: Monza
Premio speciale: Edoardo Bove
Premio alla carriera: Alessandro Florenzi e Claudio Ranieri
Gran Galà del calcio, la top 11 della A
Di seguito la top undici della Serie A.
Miglior portiere: Mile Svilar;
Miglior terzino destro: Giovanni Di Lorenzo;
Miglior terzino sinistro: Federico Dimarco
Miglior difensore centrale: Evan Ndicka;
Miglior difensore centrale: Francesco Acerbi;
Miglior centrocampista laterale destro: Riccardo Orsolini;
Miglior centrocampista laterale sinistro: Kenan Yildiz;
Miglior centrocampista centrale: Samuele Ricci;
Miglior centrocampista centrale: Dos Antos Ederson;
Miglior attaccante top undici: Marcus Thuram e Moise Kean;
Miglior attaccante top 11: Ademola Lookman.
Miglior mister top 11: Christian Chivu.