Si è appena conclusa presso l’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, in programma lunedì 10 novembre ad Arezzo. Verranno consegnati tutti i premi.



Durante l’incontro sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2024/2025. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, si conferma come un raffinato momento di incontro tra sport, cultura e solidarietà. L’appuntamento del 10 novembre vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del calcio italiano, con una cerimonia che celebrerà l’eccellenza sportiva e il valore umano di dirigenti, allenatori, calciatori e giornalisti.

Gran Galà, le parole di Donato Alfani

Donato Alfani ha dichiarato: “Siamo qui a presentare la 14° edizione del Gran Galà del Calcio, ogni anno è un’emozione. Dietro a questa lista di premiati, che presentiamo stamattina c’è tantissimo lavoro, oltre cento club coinvolti in tutte le categorie. Il ringraziamento va alla famiglia Manzo, perché Arezzo è la capitale dello Sport. L’elenco che sarà diramato conferma il numero imponente tra presidenti di Serie A, dirigenti, allenatori e calciatori, oltre alla categoria dell’informazione. Per l’Arezzo ci sono tre premi e uno speciale al presidente Guglielmo Manzo per quello che sta facendo quotidianamente mettendoci l’anima. La serata verrà trasmessa in differita su Sportitalia, mercoledì alle 21:00″.

Gran Galà, i premiati della Serie A

Miglior portiere: Marco Carnesecchi

Miglior difensore: Alessandro Bastoni

Miglior centrocampista: Rolando Mandragora

Miglior attaccante: Mateo Retegui

Miglior calciatore: Stocc McTominay

Miglior giovane calciatore: Nico Paz

Miglior gol: Pietro Comuzzo e Ylber Ramadani

Miglior procuratore: Beppe Riso

Miglior allenatore: Antonio Conte

Miglior giovane allenatore: Cesc Fabregas e Raffaele Palladino

Miglior esponsabile settore giovanile: Massimo Tarantino

Miglior responsabile area scouting: Dario Rossi

Miglior club: Napoli

Miglior presidente: Aurelio De Laurentiis

Miglior direttore sportivo: Tony D’Amico

Miglior giovane direttore sportivo: Giovanni Manna

Miglior team manager: Alberto Marangon

Miglior addetto stampa: Luigi Crippa

Miglior responsabile comunicazione: Andrea Anselmi

Premio gestione social: AS Roma

Miglior arbitro CAN: Daniele Doveri

Miglior arbitro VAR: Aleandro Di Paolo

Miglior esordiente: Ange Yoan Bonny

Miglior calciatore rivelazione: Tommaso Baldanzi

Miglior giovane talento: Alieu Njie

Premio club per aver giocato con più italiani: Monza

Premio speciale: Edoardo Bove

Premio alla carriera: Alessandro Florenzi e Claudio Ranieri

Gran Galà del calcio, la top 11 della A

Di seguito la top undici della Serie A.

Miglior portiere: Mile Svilar;

Miglior terzino destro: Giovanni Di Lorenzo;

Miglior terzino sinistro: Federico Dimarco

Miglior difensore centrale: Evan Ndicka;

Miglior difensore centrale: Francesco Acerbi;

Miglior centrocampista laterale destro: Riccardo Orsolini;

Miglior centrocampista laterale sinistro: Kenan Yildiz;

Miglior centrocampista centrale: Samuele Ricci;

Miglior centrocampista centrale: Dos Antos Ederson;

Miglior attaccante top undici: Marcus Thuram e Moise Kean;

Miglior attaccante top 11: Ademola Lookman.

Miglior mister top 11: Christian Chivu.