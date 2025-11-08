La Juve sbatte sul muro del Torino: il derby finisce 0-0

SI HD

Un altro pareggio per la Juve che, alla seconda consecutiva in casa dopo lo Sporting, ottiene ancora soltanto un punto. 

La Juve di Luciano Spalletti si ferma subito anche in campionato e sbatte sul muro eretto dal Torino. La squadra bianconera esce con un pareggio 0-0 e tanto rammarico per le tante occasioni o potenziali occasioni create.

Yildiz e compagni provano fino all’ultima a superare la grande difesa prepara da Marco Baroni ma non riescono. Il pareggio lascia imbattuto Spalletti ma sicuramente complica i pieni della Vecchia Signora. La Juve ora guarderà con interesse le gare delle dirette concorrenti per Europa e Scudetto.

Luciano Spalletti, allenatore della Juve (fonte Juventus.com)

Dominio sterile della Juve

Nel primo tempo è soprattutto la Juve a spingere, rispetto al Torino. I bianconeri hanno il dominio del possesso ma sono poco concreti. La squadra di Luciano Spalletti imbuca bene tra le linee ma poi non riesce a concretizzare.

Le occasioni migliori capitano sul piede di McKennie che incespica sul pallone a centro area. E poi di Vlahovic, sfortunato a trovare l’opposizione di Maripan su una bella azione verticale.

Il Toro risponde solamente a metà tempo, con Ngonge che attacca lo spazio in ripartenza lasciato dalla Juve. La palla per Simeone è giusta. Ma l’argentino sbaglia il controllo e Di Gregorio esce e blocca il pallone.

Il Torino respinge la Juve

Nella ripresa, il Torino comincia meglio della Juve e ha subito un’occasione buona per andare avanti. Simeone calciatore bene da posizione centrale al limite dell’area di rigore. Di Gregorio compie un grande intervento e risponde alle critiche.

La Juventus riprende il controllo del gioco, anche grazie ai cambi di Spalletti. I bianconeri però sbattono su un Torino perfetto in difesa. I granata con la linea difensiva e un ottimo Paleari respingono ogni attacco bianconero nonostante tante occasioni create.

Dopo cinque minuti di recupero, la gara finisce con un altro pareggio. Il secondo consecutivo dell’era Spalletti che non riesce a bissare il successo di Cremona contro la Cremonese all’esordio.

