Se in Formula 1 le cose vanno malissimo, nel campionato mondiale endurance la Ferrari può sorridere festeggiare una vittoria storica. Dopo i successi a Le Mans, la scuderia del Cavallino Rampante ha portato a casa il Mondiale endurance.

A più di cinquant’anni dall’ultima volta, la Ferrari torna regina del Mondiale WEC. Nella 8 Ore del Bahrain, ultimo appuntamento del WEC 2025, il Cavallino Rampante conquista entrambi i titoli iridati, chiudendo una stagione straordinaria. A cadere sotto i colpi delle 499P di Maranello sono Porsche e Cadillac, mentre tra i piloti trionfano Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado.

La gara ha visto il ritorno al successo della Toyota, che ha piazzato una doppietta con la GR010 #7 davanti alla #8. In classe LMGT3 il successo di tappa va alla Lexus #87 del team Akkodis, ma la vera festa è per la Porsche del Manthey 1st Phorm: Riccardo Pera, Ryan Hardwick e Richard Lietz portano a Stoccarda il titolo mondiale.

L’avvio della gara WEC

La partenza è regolare, con le due Toyota a dettare il ritmo. La Ferrari #51 di Giovinazzi resta agganciata al gruppo di testa, difendendosi dalla Porsche #5 e risalendo rapidamente verso la zona podio. La 499P conferma un passo gara eccellente anche con la vettura gemella #50 di Nielsen, che nel primo stint supera la Porsche e consolida la posizione del Cavallino nella corsa al titolo costruttori.

A metà gara la tensione sale: un incidente tra la BMW #20, la Cadillac #38 e la Ferrari #54 di Vista AF Corse provoca l’ingresso della Safety Car. L’intervento rimescola le strategie e favorisce l’Aston Martin #009, che con Alex Riberas protagonista scala la classifica fino al comando. La rimonta, però, viene vanificata da una penalità per infrazione sotto Virtual Safety Car.

Le Toyota tornano così al vertice, ma anche per loro non mancano i problemi: la #8 riceve un drive through per un sorpasso irregolare in regime di bandiere gialle, lasciando pista libera alla #7. Dietro, la Ferrari #51 resta saldamente in zona podio, seguita dall’altra Rossa e da un’agguerrita Aston Martin.

La Toyota vince in Bahrain, ma la Ferrari è Campione del WEc

Negli ultimi 50 minuti, una nuova Virtual Safety Car compatta il gruppo. Alla ripartenza, con le due Toyota davanti, inizia una vera e propria mini-sprint race. Le Ferrari #51 e #83 si contendono il titolo piloti, ma la #50 di Nielsen e Fuoco s’inserisce nella lotta e supera la vettura di Kubica, blindando definitivamente la vittoria iridata di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado.

Il successo di tappa va alla Toyota #7 di De Vries, Kobayashi e Conway, seguita dalla #8. Sul podio sale anche la Ferrari #50, mentre la #51 chiude quarta, sufficiente per consegnare a Maranello il titolo costruttori. Quinto posto per la #83 di AF Corse, davanti alla Cadillac #12 e all’Aston Martin #007. In top ten anche la BMW #20 e le due Peugeot, in difficoltà con il calare della notte. Giornata nera invece per Porsche, solo tredicesima e quattordicesima.

Dopo anni di attesa e un ritorno nel WEC carico di aspettative, la Ferrari può finalmente esultare: il Cavallino Rampante è di nuovo campione del mondo.