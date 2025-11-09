Continua il momento ‘no’ dell’Atalanta in campionato: a Bergamo vince il Sassuolo grazie ai gol di Berardi (doppietta) e Pinamonti.

Non vanno proprio bene le cose in campionato per l’Atalanta, che è uscita sconfitta anche nel lunch match dell’11^ giornata di Serie A. A Bergamo festeggia il Sassuolo: i neroverdi ottengono tre punti fondamentali calando un tris contro pronostico nei confronti della Dea. Si riscatta prontamente la formazione di Grosso, che solamente lunedì scorso aveva perso in casa contro il Genoa. Ma quest’oggi è arrivato un acuto davvero importante per il Sassuolo, autore di una partita pressoché perfetta. In gol Berardi (doppietta) e Pinamonti.

Sassuolo super, Atalanta in crisi

Che non fosse una domenica facile per l’Atalanta lo si era intuito sin dai primi minuti perché il Sassuolo ha intrapreso il confronto con grande lucidità, gestendo le contingenze con esperienza e saggezza del mestiere. Così i neroverdi hanno saputo anche soffrire nei momenti di massima pressione dei bergamaschi, come quando Lookman ha provato un destro secco sul quale è stato decisivo l’intervento riparatore di Idzes, che ha salvato un gol sulla linea di porta.

Una chiave offensiva interessante risulta essere la mobilità del Sassuolo, che è vivace e lo dimostra quando Pinamonti approfitta della disattenzione di Hien, anticipando Carnesecchi, costretto a commettere fallo da rigore. Dal dischetto è freddissimo Berardi, che incrocia depositando nel sacco il vantaggio neroverde.

L’Atalanta non trova forze, energia e idee per reagire, così il Sassuolo si rende ancora pericoloso a fine primo tempo: Fadera s’incunea ma manda alto dopo l’imbucata di Berardi, vero trascinatore dei neroverdi.

Sassuolo, grande personalità nella ripresa

Ci si aspettava una ripresa del gioco interamente di marca atalantina, ma sin dall’inizio si capisce il canovaccio. Soprattutto perché il Sassuolo dimostra grande personalità nella gestione delle due fasi di gioco. Anche se il primo squillo del secondo tempo porta la firma di Lookman, che trova la respinta di Muric.

Pronti via e il raddoppio è realtà: Samardzic sbaglia, Berardi fa una grande giocata e serve Pinamonti che è bravissimo a trovare l’angolino nonostante una doppia pressione avversaria. Prova a premere la Dea (stordita dal raddoppio) al 55′: Zappacosta s’invola a sinistra e mette al centro un pallone interessante per Krstovic, che non trova lo specchio della porta in acrobazia.

Berardi again! What a game he is having! ⭐️#AtalantaSassuolo 0-3 pic.twitter.com/Z4J4rxrkOb — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 9, 2025

Al 66′ il contropiede del Sassuolo che vale il tris: Berardi sfrutta una prateria lasciata dalla difesa bergamasca e, a tu per tu con Carnesecchi, apre il piatto mancino e manda in estasi i tifosi neroverdi giunti a Bergamo nel settore ospite. Juric prova a mutare la situazione con qualche cambio, ma il Sassuolo gestisce al meglio e porta a casa i tre punti.

Neroverdi che salgono a quota 16 in classifica, Atalanta ferma a 13 e ancora senza vittorie in questa stagione in Serie A.