Berardi, doppietta da record all’Atalanta: perché nei lunch match è una sentenza

Domenico Berardi continua a stupire, lancia il Sassuolo ed è il re dei lunch match: è il capocannoniere all-time delle partite giocate alle 12:30.

Il Sassuolo continua a correre sulle ali di un Berardi straripante. Capacità di esecuzione eccellente con quel mancino sopraffino che incanta, partendo da destra fino ad accentrarsi per la conclusione o l’assist prezioso. Ormai Berardi è una garanzia e il Sassuolo se lo coccola. Quest’oggi a Bergamo ha messo a segno una doppietta che ha permesso ai neroverdi di espugnare il campo dell’Atalanta. Il dieci rappresenta una chiave offensiva in grado di scardinare con buona efficienza la linea difensiva avversaria. E c’è un dato molto interessante che riguarda le partite dell’ora di pranzo.

Berardi, doppietta show: è il re dei lunch match

Due gol e tanta sostanza per Berardi, che a fine partita ha commentato così la sua prova e quella del Sassuolo ai microfoni di DAZN: “E’ sempre bello fare gol, mi mancava una doppietta. E’ un motivo di orgoglio ma abbiamo fatto una partita non grande, di più. Non siamo mancati dal punto di vista dell’atteggiamento rispetto alla scorsa partita. Non possiamo lasciare un solo minuto, abbiamo tanta qualità se siamo tutti compatti. Nessuno di noi deve perdersi in campo per 100 minuti. La Nazionale? “E’ sempre bello vestire la maglia azzurra, spero di tornarci”, ha detto, riflettendo dunque su quello che potrà accadere tra qualche mese.

🇮🇹🤩 Sassuolo captain Domenico Berardi (31) with a top performance vs Atalanta! ✅ • 100% shot accuracy, 2 shots, 2 goals

• 5 defensive contributions

• 4 tackles

• 2 chances created

• 1 assist He is Sassuolo’s top goalscorer and top assister in Serie A this season. pic.twitter.com/gwFYRUr5sw — EuroFoot (@eurofootcom) November 9, 2025

Nei lunch match, Berardi non sbaglia davvero mai: è il capocannoniere all-time delle partite giocate alle 12:30. In totale ha segnato 19 reti alle 12:30. Staccati Ciro Immobile (14) e Duvan Zapata (13). Decisivo nell’economia complessiva di un Sassuolo lanciato e che s’affaccia nelle parti alte della classifica.

Numeri rilevanti per Berardi nella prova odierna: due gol, un assist, 4 chances offensive create, 4 tackle e ben 5 contributi agli intercetti difensivi. Niente male per il top assist-man di questo primo scorcio di campionato.