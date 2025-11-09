Brividi Antonelli, la foto commuove: gesto da pelle d’oca

Un gesto bellissimo di Kimi Antonelli fa parlare molto del pilota. Il loro rapporto, anche se lui non c’è più, è davvero intenso.

Quest’anno il giovane pilota italiano Kimi Antonelli ha peccato talvolta di inesperienza, questo è chiaro ma ha altresì mostrato un talento cristallino che fa ben sperare per il futuro. Dal canto suo Toto Wolff, severo ma protettivo con i suoi “discepoli” sa bene che percorso fargli seguire per farlo diventare il compagno ideale di Russell ed in un futuro non lontano il pilota di punta della squadra.

Il momento più alto di Antonelli finora è stato sicuramente il podio in Canada, arrivato a sorpresa e sopratutto con l’altra Mercedes di George Russell che si è portata a casa la gara, mettendo entrambe le frecce d’argento ai primi posti in una gara e regalando un inatteso momento di gloria al team di Wolff. A fine gara, un dettaglio non è passato inosservato ai tifosi.

I festeggiamenti di Antonelli, come egli stesso ha ammesso, sono ispirati a quelli che Ayrton Senna, noto pluricampione brasiliano scomparso in pista dopo un incidente, metteva in atto al momento di una vittoria. C’è un legame profondo tra i due piloti anche se uno non è più tra noi e Antonelli ha voluto rimarcarlo in terra brasiliana, prima del GP di Brasile che si correrà proprio nella patria del campione estinto.

Kimi Antonelli, gesto bellissimo

Ayrton Senna è uno dei più puri talenti ad aver mai solcato le piste del campionato di Formula 1 ma purtroppo, uno sciagurato incidente occorso il 1 maggio del 1994 a bordo della Williams che guidava lo portò via molto giovane. A quel tempo Senna aveva già vinto 3 titoli mondiali e chissà quanto ancora avrebbe potuto migliorare questo suo bottino.

Antonelli ha sempre ammesso di ispirarsi alla carriera del campione, suo grande idolo e con uno scatto pubblicato su Instagram ha voluto rendergli omaggio, facendosi immortalare mentre porta i fiori sulla lapide del talento brasiliano, lì dove riposa per sempre. Nonostante i due piloti non si siano mai nemmeno incontrati, considerato che Kimi è classe 2006, hanno comunque un legame che va oltre la morte.

Un momento di raccoglimento molto commovente ed emozionante che Antonelli commenta così: “Ho deciso di iniziare questa settimana in un posto speciale”, come si legge sul suo profilo. Una bella vittoria dedicata al pilota sarebbe un bellissimo modo per terminare questa stagione ormai agli sgoccioli. Vedremo che cosa ci porterà la pista.