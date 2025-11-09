Clamoroso in F1, il Mondiale alla Ferrari: Hamilton senza parole

La Ferrari può aggiungere un titolo mondiale al suo palmares. E Lewis Hamilton a cui un ottavo titolo cambierebbe molto la carriera resta a guardare.

Sono ormai oltre 15 anni che la scuderia Ferrari non vince un titolo Piloti: era infatti il 2007, anno segnato dalla stranissima spy story tra la casa italiana e McLaren che quell’anno rischiò seriamente di vincere, quando il finlandese Kimi Raikkonen alzava il trofeo più ambito. Allora, non potevamo immaginare che il digiuno sarebbe stato così lungo.

Lo strapotere mostrato prima da Mercedes e poi da Red Bull ha impedito di fatto al Cavallino Rampante di tornare sul gradino più alto del podio mentre Charles Leclerc, pur andando molto vicino all’impresa qualche anno fa, non ha mai avuto gli spunti – o la vettura – giusti per riuscire dove altri grandi piloti come Vettel, Barrichello e Massa hanno fallito.

Proprio uno di questi uomini, ora, potrebbe riportare in modo assolutamente inedito il titolo in Ferrari e il pilota britannico approdato in squadra quest’anno sembra non molto interessato. Benché abbia seguito la vicenda Lewis Hamilton si dice non interessato da quello che potrebbe essere uno shock impressionante per la FIA, il mondo del motorsport e la sua stessa squadra.

Titolo vinto a posteriori

In questi giorni il pilota brasiliano Felipe Massa ha deciso di andare fino in fondo contro la FIA per chiedere che la sentenza che non annulla il GP di Singapore del 2008, quello del famigerato Crashgate che impedì di fatto a Ferrari e al brasiliano di vincere il titolo, sia ribaltata. Se questo non dovesse accadere, Massa si dice pronto a fare causa per 71 milioni di euro alla federazione.

Varie voci autorevoli nel Circus si dicono molto scettiche di fronte ad un possibile risultato positivo della causa, compreso Ecclestone in persona che non crede che Massa otterrà nulla da questa sua mossa legale. Anche il pilota Ferrari Lewis Hamilton ha parlato di quanto sta accadendo, dicendosi però molto disinteressato da quanto accadrà a giorni.

Alla domanda su cosa pensi di questa strana causa Lewis ha risposto dicendo che ignora i dettagli della vicenda e che, in ogni caso, non lo riguardano: “Non mi riguarda, quindi cerco solo di concentrarmi sul mio weekend e sul mio lavoro. Qualunque siano le ragioni di Felipe, sono certo che agisca secondo le sue convinzioni”. Dopo le tante distrazioni avute quest’anno, sembra la soluzione giusta.