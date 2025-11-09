Juve, saltano i nervi a Conceição: “Vaff…” poi Vlahovic lo calma

La Juventus non vince il derby nonostante tanti tentativi di attaccare la porta di Paleari. Tentativi falliti che hanno provocato anche un po’ di nervosismo in alcuni calciatori come Francisco Conceição.

Uno 0-0 che non accontenta la Juventus. Così è finito il derby della Mole, il derby tra Torino e Juventus. Un derby contraddistinto dall’assalto della Juve alla porta del Torino. E la costante risposta del portiere e della difesa granata che hanno fermato tutto e tutti, compreso Chico Conceição.

L’esterno figlio d’arte è uscito dopo circa un’ora di partita, dopo non essere stato in grado di incidere coi suoi dribbling. Un’uscita che ha lasciato spazio a un altro dribblomane come Edon Zhegrova. Tuttavia, il kosovaro non è riuscito come il portoghese ex Porto a fare la differenza. E alla fine il risultato ha premiato più la caparbietà del Toro nel difendersi, che gli attacchi imprecisi della squadra di Luciano Spalletti.

L’uscita di Conceição

Al 64°, con il derby ancora fermo sullo 0-0 e il Torino in evidente crescita, Luciano Spalletti decide di cambiare marcia. Il tecnico bianconero è intervenuto con un doppio cambio.

Una mossa per provare a dare una scossa alla sua Juve: fuori Chico Conceição e Dusan Vlahovic, dentro Edon Zhegrova e Jonathan David, con l’obiettivo di sbloccare una partita fino a quel momento equilibrata.

Conceição, saltano i nervi

Una mossa per rimettere ordine in campo e riaccendere quella scintilla che sembrava svanita. Ma subito dopo la sostituzione, le immagini di DAZN hanno mostrato un Francisco Conceição furioso in panchina: un segnale che spiega bene la tensione esplosa nei minuti successivi al cambio.

Con chi ce l’aveva Conceição?

Appena richiamato in panchina, il classe 2002 si è seduto accanto a Dusan Vlahovic. Le telecamere di DAZN però non hanno perso l’occasione di inquadrare il suo volto teso e lo sfogo rabbioso con un gesto di stizza che non è passato inosservato. L’immagine ha subito fatto il giro dei social, alimentando il sospetto di un malumore verso la scelta di Luciano Spalletti. Pochi istanti dopo, però, è arrivato l’abbraccio distensivo di Vlahovic, che ha provato a calmare l’ex Porto.

La verità è emersa rapidamente: Conceição non ce l’aveva affatto con l’allenatore né con la sostituzione, ma con l’operatore che lo stava riprendendo mentre parlava con il compagno di squadra. Quel gesto impulsivo, quindi, era solo una reazione infastidita all’invadenza delle telecamere e non un segnale di tensione interna. Nessun caso, solo un momento di nervosismo mal interpretato.