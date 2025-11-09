Marc Marquez, rivelazione Bagnaia: Valentino Rossi deve arrendersi

Parlando del cambio di casacche per il finale di stagione di Ducati, Bagnaia si fa sfuggire qualcosa: il suo mentore è meno abile di Marquez in moto, Marc sorride ed esulta per queste parole.

Vi è mai capitato di dover essere il mediatore tra due vostri amici che non vanno più d’accordo? Mettersi in questa posizione è sempre molto rischioso, specie se sei un pilota di fama internazionale come Francesco Bagnaia e se gli “amici” in questione sono da un lato Valentino Rossi e dall’altro Marc Marquez, protagonisti di quella che è sicuramente la più feroce rivalità mai vista nella MotoGP moderna.

I due, per i pochi che non lo sapessero, non si possono vedere dal 2015, anno in cui a Sepang, gara decisiva per l’assegnazione del titolo, dopo una conferenza stampa arroventata dalle parole del Dottore, Marc sembrò fare di tutto per far penalizzare Rossi che gli diede – almeno così sembrava dalle immagini in pista – una botta durante un contatto ravvicinato, beccandosi la penalità che gli tolse la possibilità di vincere il titolo.

Tra i due non c’è mai stata alcuna riconciliazione: pensate che si sono anche visti in Austria al Red Bull Ring quest’anno ma hanno palesemente fatto finta di non vedersi. Per Pecco che è compagno di squadra di Marc ma è stato anche cresciuto sotto vari punti di vista da Rossi non è una situazione facile. E forse oggi, si è sbilanciato un po’ troppo.

Bagnaia, parole molto forti

Parlando dell’ingresso di Nicolò Bulega in Ducati per le ultime gare del mondiale dopo che Marc è caduto e si è infortunato, per sua fortuna quando il titolo lo aveva già in tasca, Pecco potrebbe essersi sbilanciato troppo facendo capire che per lui, Marquez è più forte di tutti. Le parole che ha pronunciato non si possono interpretare tanto diversamente.

In merito a Bulega alla stampa Pecco rivelava di essere a sua disposizione se gli servono consigli: “Per ora preferisce fare di testa sua”, avrebbe rivelato ai giornalisti. Tuttavia, nel merito dell’intervista è uscito anche un altro commento: “Da un pilota come lui puoi solo imparare, è tra i più forti della storia e anche quest’anno ha fatto la differenza. Non ci sono mai stati problemi tra noi”, il suo commento su Marquez di fronte alla classica domanda sulla loro rivalità.

In effetti, i due piloti hanno sempre mostrato un rapporto cordiale smontando i tentativi della stampa di costruire una qualche antipatia tra i due motivata dal fatto che Marc ha eclissato Pecco in tutta la stagione. La domanda è cosa ne pensi Rossi di questa amicizia. Forse, andrebbe chiesto direttamente al Dottore.