SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Motori » Marc Marquez, rivelazione Bagnaia: Valentino Rossi deve arrendersi

Marc Marquez, rivelazione Bagnaia: Valentino Rossi deve arrendersi

di

Parlando del cambio di casacche per il finale di stagione di Ducati, Bagnaia si fa sfuggire qualcosa: il suo mentore è meno abile di Marquez in moto, Marc sorride ed esulta per queste parole. 

Vi è mai capitato di dover essere il mediatore tra due vostri amici che non vanno più d’accordo? Mettersi in questa posizione è sempre molto rischioso, specie se sei un pilota di fama internazionale come Francesco Bagnaia e se gli “amici” in questione sono da un lato Valentino Rossi e dall’altro Marc Marquez, protagonisti di quella che è sicuramente la più feroce rivalità mai vista nella MotoGP moderna.

Rossi Marquez rivalsa
Rossi-Marquez una rivelazione spietata (MotoGP) – www.SportItalia.it

I due, per i pochi che non lo sapessero, non si possono vedere dal 2015, anno in cui a Sepang, gara decisiva per l’assegnazione del titolo, dopo una conferenza stampa arroventata dalle parole del Dottore, Marc sembrò fare di tutto per far penalizzare Rossi che gli diede – almeno così sembrava dalle immagini in pista – una botta durante un contatto ravvicinato, beccandosi la penalità che gli tolse la possibilità di vincere il titolo.

Tra i due non c’è mai stata alcuna riconciliazione: pensate che si sono anche visti in Austria al Red Bull Ring quest’anno ma hanno palesemente fatto finta di non vedersi. Per Pecco che è compagno di squadra di Marc ma è stato anche cresciuto sotto vari punti di vista da Rossi non è una situazione facile. E forse oggi, si è sbilanciato un po’ troppo.

Bagnaia, parole molto forti

Parlando dell’ingresso di Nicolò Bulega in Ducati per le ultime gare del mondiale dopo che Marc è caduto e si è infortunato, per sua fortuna quando il titolo lo aveva già in tasca, Pecco potrebbe essersi sbilanciato troppo facendo capire che per lui, Marquez è più forte di tutti. Le parole che ha pronunciato non si possono interpretare tanto diversamente.

Pecco parere Motogp
Anche Pecco la pensa così! (Reddit.it) – www.SportItalia.it

In merito a Bulega alla stampa Pecco rivelava di essere a sua disposizione se gli servono consigli: “Per ora preferisce fare di testa sua”, avrebbe rivelato ai giornalisti. Tuttavia, nel merito dell’intervista è uscito anche un altro commento: “Da un pilota come lui puoi solo imparare, è tra i più forti della storia e anche quest’anno ha fatto la differenza. Non ci sono mai stati problemi tra noi”, il suo commento su Marquez di fronte alla classica domanda sulla loro rivalità.

In effetti, i due piloti hanno sempre mostrato un rapporto cordiale smontando i tentativi della stampa di costruire una qualche antipatia tra i due motivata dal fatto che Marc ha eclissato Pecco in tutta la stagione. La domanda è cosa ne pensi Rossi di questa amicizia. Forse, andrebbe chiesto direttamente al Dottore.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×