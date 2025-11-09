Sinner non doveva farlo, i tifosi sono allibiti: la colpa è di Alcaraz

Jannik Sinner ha acceso Torino con il suo primo allenamento alle ATP Finals, ma un gesto inatteso ha fatto infuriare i tifosi.

Le ATP Finals di Torino sono iniziate e l’atmosfera, come sempre, è elettrica. L’aria del Pala Alpitour profuma di grande tennis e il protagonista più atteso, senza ombra di dubbio, è lui: Jannik Sinner.

L’altoatesino arriva a questo appuntamento dopo una stagione straordinaria, costellata di successi e di una crescita costante che lo ha proiettato nell’élite del tennis mondiale. Tutti gli occhi sono puntati su di lui, perché vedere un italiano trionfare davanti al pubblico di casa ha sempre un fascino straordinario.

Il gesto di Sinner e la reazione dei tifosi

Già dal primo giorno, Sinner ha mostrato la sua solita concentrazione e quella calma glaciale che lo contraddistingue, ma anche la voglia di godersi il momento. Torino lo ha accolto come un eroe, e infatti ogni suo passo dentro e fuori dal campo viene seguito dai tifosi con affetto e attenzione quasi maniacale. Il giovane azzurro ha iniziato la settimana con un allenamento che, più che una semplice sessione di preparazione, si è trasformato in un vero e proprio spettacolo.

A condividere il campo con lui, nella mattinata, c’era Carlos Alcaraz, il suo grande rivale e allo stesso tempo uno degli amici più stimati nel circuito. I due si sono allenati insieme per due ore intense, dalle 11 alle 13, prima sul campo Sebastopoli e poi sul Centrale. Sky ha trasmesso l’intera sessione in diretta, e la curiosità del pubblico è esplosa: non capita spesso di assistere a un allenamento che sembra una partita ufficiale. Scambi potenti, sorrisi, battute, colpi spettacolari. Tutto lasciava intendere che tra loro ci sia un rispetto reciproco profondo, quasi una complicità sportiva che va oltre la rivalità.

Alla fine delle due ore, stanchi ma sorridenti, Sinner e Alcaraz si sono salutati con una stretta di mano calorosa e un cinque energico. I rispettivi team hanno applaudito, e per un momento è sembrato che quella fosse la perfetta immagine del tennis moderno: competitivo, ma pulito e rispettoso. Tuttavia, proprio quando tutto sembrava concludersi in modo idilliaco, è successo qualcosa che ha diviso i tifosi.

Carlos Alcaraz, con il suo solito sorriso contagioso, ha richiamato Jannik per chiedergli di scattare un selfie insieme. Un gesto semplice, quasi spontaneo, ma che a molti fan non è piaciuto. Alcuni tifosi italiani hanno visto nella scena una mancanza di concentrazione da parte di Sinner, quasi come se quel momento di leggerezza arrivasse nel momento sbagliato, proprio a ridosso dell’inizio del torneo più importante della stagione. Sui social, infatti, non sono mancati i commenti critici di chi avrebbe preferito vedere un Sinner più “freddo” e meno complice con un potenziale avversario diretto.

In realtà, però, la maggior parte degli appassionati ha apprezzato il gesto, riconoscendolo per ciò che è: un segno di rispetto e amicizia tra due giovani campioni che stanno riscrivendo la storia del tennis mondiale. Perché, alla fine, anche un selfie può raccontare molto più di mille parole.