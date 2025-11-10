Chiesa assente in Nazionale: Gattuso svela il motivo

Federico Chiesa sta giocando poco al Liverpool e Gennaro Gattuso, CT dell’Italia, non l’ha convocato per i prossimi due impegni contro Moldavia e Norvegia.

Trasformare i problemi in opportunità: la carriera di Chiesa è un continuo duello con le avversità. L’esterno classe ’97 ha vissuto il suo apice all’Europeo conquistato più di quattro anni fa con la maglia azzurra e il suo trasferimento al Liverpool, dopo qualche annata deludente alla Juventus, fin qui non gli ha regalato grossi sussulti di gioia. Dentro al viaggio azzurro del presente non c’è spazio ancora una volta per Chiesa, e Gattuso ha spiegato i motivi in conferenza stampa.

Chiesa out dall’Italia, la spiegazione di Gattuso

8 minuti giocati contro il Manchester City, solamente 3 nella gara di Champions che il Liverpool ha giocato contro il Real Madrid. Insomma Chiesa sta trovando davvero poco spazio a inizio novembre. Contro il Crystal Palace aveva giocato tutta la partita. Gattuso ha spiegato le motivazioni della mancata convocazione dell’esterno dei Reds: “Io parlo spesso con lui e bisogna rispettare le scelte. È assente per sua scelta”, ha spiegato.

🇮🇹 Gattuso confirms it was Chiesa’s decision to not join the Italian National Team “I speak often with Chiesa, we simply need to respect the decision each one of us makes and the issues we have. There’s nothing else for me to say, this is the truth. Was it Chiesa’s choice?… pic.twitter.com/7GQUcny6WG — Italian Football TV (@IFTVofficial) November 10, 2025

Da Coverciano, casa Italia, Gattuso cerca la chiave per risollevare le sorti degli azzurri, senza puntare il dritto verso luoghi comuni: “Non è vero che il nostro calcio sia inferiore a quello che vediamo altrove, anzi: ditemi dove si trovano allenatori preparati tatticamente come da noi. Faccio i complimenti al coraggio di Italiano e Gasperini: a Roma, Gianluca Mancini sembra diventato il nuovo ‘pendolino’ Cafù per movimenti e posizione. Da noi si fa fatica a trovare gli spazi e, così, la palla non viaggia alla velocità della Premier, ma, questo, non c’entra niente con la qualità…”.

I prossimi impegni dell’Italia

Insomma, adesso gli ultimi due test delle qualificazioni. Poi, quasi sicuramente, l’Italia dovrà passare ancora una volta dai playoff, quegli spareggi che tanto male ci hanno fatto nelle ultime due edizioni. E venerdì 21 novembre ci sarà il sorteggio che presenterà all’Italia le prospettive geografiche del cammino verso i Mondiali del 2026. Gattuso ha aggiunto: “Barella è squalificato, Tonali diffidato: Nicolò non ci sarà in Moldova, Sandro lo terremo fuori a Milano perché non possiamo rischiare un cartellino giallo che, poi, gli impedisca di esserci quando, e se, dovremo giocare la semifinale nello spareggio di fine marzo…”.