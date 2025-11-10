Federica Pellegrini rivela il suo segreto. Il video è chiarissimo: “State attenti”

La storica nuotatrice italiana ha condiviso un video in cui svela il suo segreto più grande. I suoi allievi ascoltano increduli.

In un mondo altamente governato dal gossip e dai pettegolezzi e dove i social network permettono di scoprire tante informazioni sui personaggi famosi, a chi sa dove guardare, non è raro che un atleta professionista sveli indirettamente o senza volerlo dettagli che la stampa condivide. Anche i grandi nomi del panorama olimpionico italiano non sono immuni ai paparazzi.

Può anche capitare però che un atleta decida indipendentemente, proprio tramite i suoi profili Instagram e TikTok, di svelare qualcosa di se o al pubblico, o ai followers o, come nel caso odierno, alla nuova generazione che deve crescere ed imparare dai migliori. Nel campo del nuoto olimpionico, c’è una persona a cui tutti fanno riferimento, nel nostro paese.

Si tratta di Federica Pellegrini, storica atleta italiana impegnata nel mondo del nuoto che ha polverizzato una luna serie di record. Tra i suoi primati più importanti abbiamo anche un oro ed un argento olimpionici che si sommano ad un totale di oltre 170 medaglie d’oro tra campionati internazionali ed italiani, oltre 50 medaglie d’argento – suddivise allo stesso modo – e un’altra trentina buona di medaglie di bronzo. Risultati impressionanti mai pareggiati da altri atleti, fino ad ora.

Il grande consiglio della Pellegrini

Federica Pellegrini è anche molto attiva su Instagram dove lei ed il compagno Matteo Giunta sono spesso impegnati nella diffusione di contenuti ora seri ora divertenti. Nell’ultimo caso, il video pubblicato sul profilo Instagram della ex nuotatrice si classifica a pieno tra quelli della prima categoria visto che in uno spezzone di reel vediamo qualcosa di molto importante sul suo passato sportivo.

Ormai da anni Federica Pellegrini è attiva come coach per i nuotatori professionisti, facendo tesoro della sua lunghissima esperienza sportiva. La sua Fede Academy segue molti atleti promettenti, con l’intento di portarli a risultati importanti per loro e per il paese. Nell’ultimo video, vediamo una parte di una lezione condotta dalla nuotatrice in persona che dà importanti consigli agli atleti.

“Sentite il vostro corpo e la vostra posizione in acqua. Non vi facciamo fare questi esercizi così a caso, sono proprio quelli giusti per farvi sentire il vostro corpo”, spiega nel dettaglio l’atleta. E’ molto probabile che la Pellegrini si riferisca alla propriocezione, ossia al modo in cui i muscoli percepiscono l’ambiente attorno al nostro corpo adattandosi di conseguenza. Un tipo di allenamento, evidentemente, molto indicato per atleti professionisti e che l’ha aiutata tantissimo nella sua vincente carriera nello sport internazionale.