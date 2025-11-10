In Serie A, l’argomento del giorno al di là dell’esonero di Ivan Juric dall’Atalanta, è sicuramente la situazione tra Antonio Conte e il Napoli. Gli Azzurri hanno perso a Bologna aprendo lo stato di crisi e agitando l’umore del tecnico salentino, da sempre allergico alle non-vittorie.

Antonio Conte e il Napoli si va verso un addio? No, assolutamente. E se anche fosse è troppo presto per dirlo. La crisi di risultati in casa Napoli è chiarissima. Una serie di risultati tutt’altro che convincenti hanno aperto lo stato di allerta. Ma soprattutto hanno agitato i sonni e gli umore del tecnico leccese.

Dopo la gara di ieri, Conte si è lasciato andare a dichiarazioni fortissime contro la squadra. E presto dovrebbe incontrare la società, chiamata in causa nelle stesse dichiarazioni come paracadute dal quale ripartire per ricostruire un rapporto con lo spogliatoio. Anche perché la sensazione è che qualcosa si sia rotto nella connessione tra Conte e i suoi giocatori.

Le presunte dimissioni di Conte

Nelle ultime ore, in casa Napoli, è emersa la voce delle dimissioni di Antonio Conte presentate e poi rifiutate dalla dirigenza e dal patron De Laurentiis. Insomma, una situazione potenzialmente esplosiva che in questo momento della stagione per il Napoli potrebbe essere definitiva per le speranze scudetto della formazione partenopea.

L’intervento di De Laurentiis

Nella serata di oggi dopo le tante voci sulle dimissioni di Conte respinte dal Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis è voluto intervenire. Una lunga dichiarazione sui social network, in particolare sul suo account X.

Il presidente del Napoli ha affidato allo strumento internet, De Laurentiis ha smentito qualsivoglia possibilità di addio di Conte: “Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…,che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”.