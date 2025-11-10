Scandalo Marquez getta ombre sulla Ducati: rivelato il grande mistero

Quando tornerà a correre il pilota spagnolo? In casa Ducati le condizioni di Marc Marquez danno il via ad un vero caso mediatico…

Concludere una stagione con un grave infortunio è sempre un problema, anche quando l’atleta che subisce il trauma si è già portato a casa un risultato importante come la vittoria del titolo mondiale. Per Marc Marquez che si trova fuori per gli ultimi due appuntamenti del Mondiale MotoGP 2025 a Portimao e Valencia e che presumibilmente, mancherà ai test pre stagionali, la situazione è critica.

Nel weekend di gara del 5 ottobre, durante il gran premio di Indonesia che non ha regalato grandi gioie a Ducati, il pilota spagnolo è stato protagonista di una delle sue numerose cadute. Ironicamente, questa volta la colpa non è stata sua ma del pilota italiano Marco Bezzecchi che ha subito presentato le sue scuse. L’infortunio ha richiesto una nuova operazione alla spalla ma, per fortuna, pare che l’omero non sia stato toccato. O almeno, sembrava fino ad ora.

Una lesione all’acromion e ai legamenti è un conto ma considerando i trascorsi che Marc ha con l’omero, osso che gli è quasi costato la carriera anche a causa di un rientro affrettato in pista dopo Jerez in cui 5 anni fa il pilota si fratturò malamente questo osso rischiando di doversi ritirare, un danno a questa porzione dell’articolazione della spalla sarebbe un dramma. Ma sentiamo cosa dicono i medici e i suoi collaboratori.

L’infortunio di Marquez: Tardozzi parla chiaro alla stampa

Secondo la stampa spagnola e in particolare il giornalista Mela Chercoles, c’è stato un dettaglio nascosto nell’operazione che Marquez ha subito dopo la caduta indonesiana, ossia, che i medici avrebbero trovato un problema anche all’omero: “Hanno trovato solo una vite piegata nell’omero, che è stata anch’essa riparata”. Un dettaglio non da poco alla luce di quello che abbiamo detto e, sopratutto, che nessuno aveva sottolineato.

Nel corso dell’anno Ducati è stata molto protettiva nei confronti dei suoi piloti per non sconvolgere gli equilibri di squadra. Pare difficile che Tardozzi e Dall’Igna non sapessero niente e l’AD in persona ha deciso di parlare di questo episodio direttamente, ora che è di dominio pubblico: “È vero che c’era una vite completamente piegata e immagino che ne abbiano approfittato per metterne una nuova. Non possiamo dire con certezza che dipenda dal nuovo infortunio”.

Insomma, la vite potrebbe essere stata spostata dall’attività sportiva del pilota iberico più che dalla caduta, ma si tratta comunque di un dettaglio preoccupante che potrebbe influire sul suo recupero. Sempre Tardozzi difende la decisione di non correre dell’atleta nelle ultime due gare: “Parliamo di un braccio martoriato da quattro interventi. Deve riposare”. La domanda è se questo influirà sulla prossima stagione di Marc, però. E ora come ora, nessuno di noi può saperlo.