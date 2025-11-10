All’Inalpi Arena di Torino le Atp Finals 2025 stanno entrando nel vivo e, dopo l’esordio ieri di Carlos Alcaraz, oggi è toccato a Jannik Sinner. E il tennista altoatesino ha ripreso da dove aveva lasciato: ha vinto all’esordio contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner ha vinto all’esordio nel Round Robin delle Atp Finals. In due set (7-5 6-1), in questo primo match, il tennista azzurro ha vinto comodamente contro il canadese Auger-Aliassime che, negli ultimi mesi, ha incontrato diverse volte tra gli US Open e il Masters 1000 di Parigi Bercy. E ancora una volta, l’italiano ha portato a casa il successo ancora più comodamente del passato.

Jannik comincia così molto bene la corsa alla difesa del titolo conquistato a Torino un anno fa. Nel 2024, Jannik aveva trionfato nel torneo di fine stagione vincendo tutte le partite. In questa annata, Sinner cerca di confermare il titolo anche se potrebbe non essere abbastanza per arrivare in fondo al 2025 occupando la prima posizione del ranking.

La vittoria di Sinner su Auger-Aliassime

Jannik Sinner parte con il piede giusto: il servizio è impeccabile, tanto che chiude il primo set con un impressionante 100% di punti vinti con la prima palla. Nei propri turni di battuta non concede nulla e mantiene sempre il controllo, mentre prova con insistenza a mettere in difficoltà l’avversario in risposta. Tuttavia, spreca due palle break e si ritrova sul 4-4.

Sul 5-4 e poi sul 6-5 ha due occasioni per chiudere il set, ma due errori inusuali — una risposta agevole mancata e un diritto troppo frettoloso finito in rete — rimandano il verdetto. Nel frattempo Auger-Aliassime, limitato da un problema muscolare, non riesce più a spingere come vorrebbe: al terzo set point Sinner ne approfitta e porta a casa il primo parziale per 7-5.

Il secondo set è quasi una formalità. Il canadese, visibilmente menomato, gioca al minimo delle sue possibilità; Sinner invece continua a martellare con sicurezza. Si porta subito avanti 2-0, concede il suo unico doppio fallo del match per un attimo di distrazione, ma poi riprende in mano la scena e chiude con autorità. È un monologo azzurro, una prova di forza che lascia pochi dubbi sul risultato finale.

Contro Zverev il secondo appuntamento delle Atp Finals

Dopo la vittoria all’esordio, Sinner sfiderà il vincitore dell’altra sfida del suo girone. Infatti, il prossimo impegno per lui è in programma mercoledì sera contro il tedesco Zverev. Il tedesco nella giornata di ieri aveva avuto la meglio su Ben Shelton. L’americano sfiderà quindi Auger-Aliassime, anche se condizioni del canadese sono da valutare e potrebbe essere necessario ricorrere al subentro della riserva Alexander Bublik.