Le Atp Finals sono cominciate da due giorni e all’Inalpi Arena purtroppo non si può parlare solamente di tennis. Infatti, durante la giornata di oggi l’evento è stato colpito da due tragedie. Una sfortunatissima coincidenza che ha colpito le Finals.

Due tragedie hanno segnato la seconda giornata delle ATP Finals di Torino. A poche ore di distanza, due uomini di 70 e 78 anni hanno perso la vita dopo essere stati colpiti da un malore in circostanze distinte, gettando un’ombra di dolore su un evento che avrebbe dovuto essere una festa di sport e passione.

Gli spettatori morti alle Atp Finals

Il primo dramma si è consumato nella mattinata, davanti al Fan Village di piazza d’Armi, vicino all’Inalpi Arena. Il secondo episodio è avvenuto invece sugli spalti, durante l’incontro tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. In entrambi i casi, i soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Atp Finals, soccorsi purtroppo inutili

In entrambi gli episodi, i soccorritori del 118 sono intervenuti con tempestività, cercando di rianimare i due uomini colpiti da malore. Le manovre di emergenza sono proseguite a lungo sul posto, mentre venivano predisposti i trasferimenti in ospedale. La gravità delle condizioni è apparsa subito evidente, tanto che entrambi i pazienti sono stati trasportati d’urgenza al Molinette in codice rosso.

Nonostante gli sforzi dei medici e le cure prestate immediatamente dopo l’arrivo in pronto soccorso, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le condizioni dei due uomini sono rapidamente peggiorate e i tentativi di stabilizzarli si sono rivelati inutili. Le morti, avvenute a poche ore di distanza, hanno lasciato sgomento tra gli spettatori e lo staff, gettando un velo di tristezza sull’atmosfera delle ATP Finals.