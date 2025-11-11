Raffaele Palladino e il suo staff sono giunti poco fa a Zingonia per firmare con l’Atalanta e iniziare l’avventura in nerazzurro dopo l’esonero di Ivan Juric avvenuto ieri.

E’ arrivato da pochi minuti a Zingonia, l’ex allenatore di Fiorentina e Monza, Raffaele Palladino. Il tecnico campano, è accompagnato dal suo staff capitanato da Federico Peluso. Il nostro inviato sul posto Gianluca Viscogliosi ha raccolto le prime immagini del nuovo tecnico della Dea. Ieri infatti è arrivato l’esonero di Ivan Juric. Il tecnico croato ha raccolto solo 13 punti nelle prime 11 giornate e non aveva legato particolarmente con il gruppo. Gli screzi pubblici con Carnesecchi e Lookman delle ultime settimane e i risultati che hanno faticato ad arrivare hanno convito la società a sostituire Juric con Palladino.

Atalanta, ecco Raffaele Palladino

Dopo Monza e Fiorentina ecco l’Atalanta. Continua la carriera in crescendo di Raffaele Palladino che dopo la doppia salvezza in Brianza e l’ottima esperienza in viola. Semifinale di Conference League e 6^ posto in classifica con record di punti negli ultimi 10 anni, approda ora all’Atalanta dove disputerà la Champions League. Un grande passo in avanti nella carriera per uno dei migliori tecnici emergenti del calcio italiano. Palladino si era dimesso al termine della scorsa stagione da tecnico della Fiorentina dopo un rapporto conflittuale con Daniele Pradé. Nel corso della stagione erano stati tante anche le critiche del pubblico viola verso il tecnico che aveva comunque centrato l’obiettivo della qualificazione europea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Palladino è tornato

Ora la scelta di tornare in panchina, dopo mesi di assenza. L’esonero di Ivan Juric ha liberato la panchina dell’Atalanta con Palladino che rientra così direttamente dalla porta principale. L’ex Fiorentina al quarto anno da allenatore potrà meritatamente confrontarsi con la Champions League e avrà l’impegnativo compito di riportare l’Atalanta a lottare per le prime posizioni dopo un inizio di stagione sotto ritmo. Sono solo 13, infatti, i punti in classifica della Dea. La sosta regala a Palladino l’occasione di lavorare con più calma. Al rientro lo attende infatti una settimana di fuoco, prima la trasferta del Maradona con il Napoli, poi quella tedesca in Champions League contro l’Eintracht Francoforte per chiudere in casa alla New Balance Arena contro la sua ex Fiorentina. Un trittico infuocato che permetterà immediatamente a Palladino di confrontarsi ad alti livelli e di testare i suoi nuovi ragazzi.