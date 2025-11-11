Atalanta, ecco lo staff di Palladino: chi sono i fedelissimi

E’ ufficialmente iniziata l’avventura di Raffaele Palladino all’Atalanta: annunciato anche lo staff che lo accompagnerà nella sua avventura a Bergamo.

Nel primo pomeriggio di oggi, l’Atalanta ha annunciato il successore di Ivan Juric in panchina. Toccherà a Raffaele Palladino guidare i nerazzurri dopo l’inizio di stagione terrificante, da un punto di vista di risultati degli orobici con due sole vittorie in Serie A in undici giornate. Una nuova avventura per l’ex Monza dopo la fine dell’esperienza con la Fiorentina: l’obiettivo è riportare serenità a Bergamo dopo le tensioni degli ultimi giorni soprattutto dopo il pesante ko interno contro il Sassuolo.

Palladino-Atalanta: svelato lo staff

Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027. Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst).

Raffaele Palladino potrà contare anche sui seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico).

Mister Palladino é il nuovo allenatore dell’@Atalanta_BC! ✍️🖤💙 pic.twitter.com/PGG9KGtVFF — Lega Serie A (@SerieA) November 11, 2025

Da Monza a Firenze: ora c’è Bergamo

Per il suo primo incarico da allenatore nel 2022, Raffaele Palladino ha firmato con il Monza: partenza a razzo, vittoria con la Juventus. E’ riuscito nell’impresa di raggiungere l’11° e il 12° posto nelle sue uniche due stagioni in Brianza. Dopo il suo addio, i biancorossi sono retrocessi. La scorsa stagione ha aiutato la Fiorentina a classificarsi al sesto posto, raggiungendo il miglior risultato sportivo degli ultimi nove anni con una semifinale di Conference alle spalle. Dopo la sua partenza in estate, i viola si ritrovano, ora, all’ultimo posto in Serie A. Ora, la prossima tappa per Palladino è Bergamo: l’Atalanta della famiglia Percassi.