Atalanta, parla Palladino: sorrisi e prime dichiarazioni

Raffaele Palladino è pronto a ripartire per allenare l’Atalanta: dopo l’annuncio ufficiale arrivato in giornata, ecco le sue prime parole da tecnico della squadra bergamasca

Inizia l’era Raffaele Palladino in casa dell’Atalanta: in data odierna la squadra bergamasca ha annunciato la sua firma per risollevare le sorti della squadra dopo un inizio di stagione decisamente altalenante con l’ormai ex tecnico Ivan Juric. Tempo di firme: Palladino si è legato all’Atalanta fino al 30 giugno 2027. Tempo anche di prime dichiarazioni: dopo questa giornata intensa ha sorriso alle telecamere di Sportitalia lanciando un primo messaggio ai suoi nuovi tifosi.

Atalanta, prime parole di Palladino: sorrisi e un messaggio

Intercettato dalle telecamere di Sportitalia, il nuovo tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha mostrato un sorriso a pieno viso abbassando il finestrino dell’auto. Alla domanda se volesse dichiarare qualcosa ai suoi nuovi tifosi nerazzurri, l’ex Fiorentina ha sorriso nuovamente, dichiarando: “Vi ringrazio. Messaggio per i tifosi? Sono felice“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Atalanta, svelato lo staff di Palladino

Questo il comunicato con il quale l’Atalanta ha annunciato il suo nuovo allenatore: “Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo – dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza – 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025.

Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027. Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst).

Svelato anche lo staff tecnico che seguirà Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta: “Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico).

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori”.