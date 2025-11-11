Ancora fra i convocati della Nazionale Italiana l’attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini. Il quale, nella conferenza stampa odierna, ha analizzato i problemi che aveva la squadra prima dell’arrivo di Gennaro Gattuso al posto di Luciano Spalletti

L’Italia si prepara alle sfide in programma nei prossimi giorni contro Moldavia (giovedì 13 novembre alle 20.45) e Norvegia (domenica 16 novembre, alle 20.45). Gli azzurri hanno il destino quasi segnato: per l’accesso diretto al Mondiale servirebbe un suicidio sportivo della Norvegia prima dello scontro diretto, altamente più probabile invece l’accesso ai playoff. Intanto l’attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini, analizza le differenze fra l’ex commissario tecnico Luciano Spalletti e l’attuale allenatore azzurro Gennaro Gattuso: fra le sue parole, alcune fanno riflettere sulla precedente gestione.

Orsolini ritrova l’Italia: “Io dimenticato? Mi fa venire più voglia”

Una prima frecciata all’ex ct Luciano Spalletti, Orsolini sembra mandarla nella risposta sulla sua prolungata assenza fra i convocati: “Io dimenticato? Non lo so, io ho sempre cercato di fare il mio, di portare gol e prestazioni. Mi sono sempre messo a disposizione dei mister. Non so dire se fosse giusto, sicuramente so cosa mi aspetta, cosa posso dare. Anzi, ben venga perché mi fa venire ancora più voglia di conquistarmi un posto”.

Parlando del Bologna, un pensiero al miele: “Bologna è un’isola felice dove i ragazzi giovani si integrano benissimo, si fanno crescere. Guardate l’ultima partita dove ha esordito Pessina, è entrato dopo una manciata di minuti e non ha subito gol contro i campioni d’Italia. E’ una società che ha coraggio e ha una programmazione differente. Si vive bene, si lavora bene, la piazza ti supporta”.

Orsolini, bordata a Spalletti: “La squadra era avvilita”

Nel corso della conferenza stampa l’attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini, è passato poi a parlare delle differenze fra l’ex commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, e l’attuale allenatore, Gennaro Gattuso: “Gattuso quando è arrivato ha portato una ventata di freschezza a livello di entusiasmo, forse la squadra prima era un po’ spenta, avvilita“.

Insomma, parole che fanno pensare. Poi ha aggiunto: “Il mister ci ha dato subito tranquillità, serenità, ci ha fatto subito capire che dovevamo uscire insieme, col lavoro, dalla situazione in cui eravamo. Lavoro, entusiasmo, allenamenti intensi… Quando si lavora così si crea un gruppo forte e una mentalità vincente e così ci andiamo a giocare tutto ciò che noi sogniamo”.