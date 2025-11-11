In casa Juventus è stato nominato ufficialmente il nuovo amministratore delegato del club: sarà Damien Comolli. Che in conferenza stampa ha svelato i piani futuri della squadra ed ha parlato anche della scelta di Luciano Spalletti e del rinnovo di Dusan Vlahovic

La Juventus ha nominato ufficialmente Damien Comolli come nuovo amministratore delegato del club. Tanti i temi trattati dal dirigente in conferenza stampa, dalle strategie che ha in mente per riportare in alto i bianconeri fino alla scelta di Luciano Spalletti per succedere ad Igor Tudor in panchina e l’immancabile tema legato alla scadenza del contratto di Dusan Vlahovic. “Dico grazie a John Elkann per l’opportunità per poter gestire questa società come ad. Per me è un onore essere qui di fronte a voi in questo ruolo. Mi sento anche umile in questa sfida, perchè sono un tifoso appassionato e so cosa vuol dire la Juventus per il calcio Mondiale e italiano”, le sue prime parole nel nuovo ruolo.

Juventus, Comolli nominato AD: le sue parole

Damien Comolli, dopo essere stato nominato ad della Juventus, si è soffermato a commentare le strategie future della squadra: “Come unica cosa vogliamo tornare a vincere” – ha assicurato – “quando mi siedo su quei seggiolini l’unica cosa su cui mi focalizzo è la vittoria. Sono una persona appassionata e so che John Elkann è una persona come me, appassionata. Questa passione per il calcio e la società è fondamentale: vuole sempre vincere. Ci sta portando verso una posizione in cui ci portiamo avanti verso il successo. Questo suo impegno è qualcosa che possiamo toccare, è tangibile”.

Ripercorrendo il suo percorso fatto fino a qui, ha poi aggiunto: “Da giugno a oggi mi sono focalizzato sulla struttura della società dal punto di vista del personale. Ci vogliono le persone giuste nel posto giusto, con la corretta cultura. Negli ultimi mesi abbiamo cercato di reclutare le persone migliori in ogni area del nostro club. Siamo ossessionati dal trovare esperti in ogni settore, crediamo nelle persone che si sono aggiunte e in quelle che già erano qui”.

Juventus, Comolli su Spalletti e sul rinnovo di Vlahovic

Parlando del rinnovo di Dusan Vlahovic, il nuovo ad della Juventus, Damien Comolli, ha spiegato: “Abbiamo trovato un accordo con Dusan: parleremo a fine stagione. Non ci aspettiamo nulla di particolare, c’è un accordo con Dusan, già stretto l’estate scorsa con Giorgio e Modesto. C’è un accordo già stretto, quindi siamo sicuramente fiduciosi per questa situazione. Penso che nessun club italiano possa pagare come la Premier, ma non vuol dire che non vogliamo essere competitivi. Dobbiamo rispettare lo squad cost ratio sennò la UEFA interverrà.

Poi sulla scelta di Luciano Spalletti per succedere a Igor Tudor sulla panchina bianconera, ha aggiunto: “Siamo contenti di averlo. Una mente creativa per il calcio, coraggiosa e audace quando per esempio decide di mettere Koopmeiners in difesa. Ha creato qualcosa di nuovo e sono lieto di averlo a bordo”.