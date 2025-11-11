Scandalo in MotoGP, fatto fuori Marquez: zero riconoscenza

Parole complesse da interpretare quelle pronunciate da un importante membro del team Ducati su Marquez. E adesso, scoppia la paura.

La stagione di MotoGP 2025 di Marc Marquez si conclude con il bottino pieno, con Campionato Piloti e Costruttori saldamente in tasca ma anche una nota di preoccupazione. Il pilota spagnolo si è messo in bacheca un nono titolo che lo issa a ragion veduta tra i migliori piloti della storia, è vero, ma è anche caduto in Indonesia il weekend del 5 ottobre, procurandosi una bella lesione alla spalla.

Tra tante indiscrezioni che spaventano i fans di Ducati Lenovo, tra cui l’ultima notizia secondo cui i medici operando proprio Marquez avrebbero trovato anche una vite piegata nel suo omero soggetto a ben 4 interventi dopo Jerez, viene già da chiedersi se il prossimo anno il campione non risentirà di questo infortunio che gli ha chiuso la stagione in anticipo.

La maledizione dei campioni in carica in MotoGP che quest’anno ha colpito Jorge Martin, tagliato fuori dalla corsa alla seconda vittoria consecutiva da ben 2 gravi infortuni occorsi lo stesso anno e che nel 2020 colpì Marquez stesso con la fatale frattura dell’omero sembra proseguire. Mentre Marc è fuori per riprendersi, arriva una dichiarazione che suona come un colpo di scena.

Marquez e la frecciatina in famiglia!

Come sempre, anche quest’anno BMW ha messo in palio una sportiva per chi accumulerà il maggior numero di pole position nel corso del mondiale, record che Marc ha conquistato con 5 primi posti assoluti, destinata al recordman dell’anno. Marc stesso ha già vinto questo riconoscimento tante volte e sembra destinato a vincerlo ancora, anche perché Alex non è riuscito ad imporsi a Portimao.

La vettura messa in palio pare essere una M3 CS dell’ultima generazione, un missile da 551 cavalli che ben figurerebbe assieme agli altri bolidi del marchio bavarese che Marc ha nel garage. Alex, secondo in Portogallo superato da un Marco Bezzecchi in forma smagliante, ha preso con filosofia la cosa, lanciando una frecciatina al fratello: “Lasciate le macchine a Marc che noi qui stiamo vincendo delle gare!” le sue parole.

Una frase sicuramente ironica, considerando che il pilota di Ducati Gresini è suo fratello ma che involontariamente solleva preoccupazione per la situazione del campione spagnolo. Probabilmente oltre a saltare anche Valencia, Marc non potrà prendere parte ai test pre stagionali, il che è un bel problema. I problemi di adattamento con la GP25 di Bagnaia quest’anno potrebbero toccare a lui a quel punto.