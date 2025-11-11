E’ diventata immediatamente virale la gaffe del Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Antonio Tajani, che a Bari ha confuso lo Stadio San Nicola con il San Paolo di Napoli (ora Diego Armando Maradona).

Ha dell’incredibile quello accaduto sul palco a Bari durante un comizio dove il Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Antonio Tajani ha confuso lo stadio cittadino, il San Nicola, con il San Paolo di Napoli, ex nome dello stadio campano. Una gaffe che ha irritato e non poco il pubblico presente, visto la rivalità tra le due città e le due squadre. Il pubblico presente ha infatti fatto notare immediatamente a Tajani la pesante gaffe, con lo stesso che dopo un attimo di confusione ha capito l’errore e ha provato a coprirlo con una toppa che è stata peggiore del buco iniziale.

La gaffe di Antonio Tajani

“Qua siamo tutti uniti, siamo tantissimi, potevamo pure farla al San Paolo che riempivamo pure il San Paolo“. Questa la frase pronunciata da Antonio Tajani che ha mandato in subbuglio il pubblico di Bari. Una frase che se decontestualizzata poteva apparire come un complimento per l’affluenza del pubblico, ma che pronunciata a Bari ha attirato l’ira e lo sdegno del pubblico presente. La forte rivalità tra le due città, e tra le due squadre. Aumentata con l’acquisto del Bari da parte di De Laurentiis e la presidenza del figlio Luigi, ha infatti fatto sdegnare il pubblico presente. Le tante persone giunte per il comizio hanno infatti fatto notare a Tajani come lo stadio di Bari sia il San Nicola e non il San Paolo, ex nome dello Stadio Diego Armando Maradona.

Tajani a Bari sul palco tutto trionfante “siamo tanti che potevamo farla anche al San Paolo che lo riempivamo”…

il pubblico grida ‘lo stadio si chiama San Nicola’

e lui “evviva San Nicola”

sarà la vicinanza di Salvini, ma che figura di Anto’#Tajani #Bari #Puglia #11novembre pic.twitter.com/LAUM7XfEqd — Sirio 🏀 (@siriomerenda) November 10, 2025

La toppa peggio del buco

Tajani dopo un momento di assestamento ha provato a coprire la svista, con una toppa, peggiore del buco iniziale: “San Nicola, evviva San Nicola. Evviva San Nicola, allora“. Tajani ha poi aggiunto: “Vabbè anche San Nicola, perché no. Lo so che è lo stadio. San Nicola, giusto hai ragione“. Frasi che non sono piaciute al pubblico Barese che le ha accompagnate con un forte brusio e commenti di sdegno. La gaffe del Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, è andata immediatamente virale. Un errore che ha spiazzato tutti i presenti creando insoddisfazione e rabbia tra di loro. Una gaffe andata virale e che sui social ha fatto molto discutere, vista la grande rivalità tra le due piazze e le due squadre. Bari e Napoli.