Torna in MotoGP, si attendeva da settimane: annuncio ufficiale

Grande ritorno per il pilota che è rimasto fermo molto a lungo. In MotoGP, lo aspettavano tutti: ecco la data ufficiale del suo rientro in pista.

La stagione di MotoGP del 2025 ci ha regalato molti bei momenti ma, allo stesso modo, ha donato molti attimi di terrore ai piloti e ai loro tifosi e sopratutto ha tenuto molto impegnati dottori, chirurghi ed ortopedici. Le brutte cadute e gli infortuni non sono mancati, da quelli spaventosi e gravissimi come la caduta di Jorge Martin in Qatar o quella in Moto 2 di Noah Dettwiler che per fortuna, si è ripreso dopo un incidente semplicemente terrificante.

Che dire poi dell’incidente di Marc Marquez che ha fatto appena in tempo a mettersi in tasca il titolo prima di trovarsi in una situazione che ricorda molto Jerez del 2020 con le dovute proporzioni? Insomma, la MotoGP continua a rivelarsi uno sport pericoloso. I piloti sanno a cosa vanno incontro, però, ed affrontano a testa alta questi rischi.

Nel frattempo che Marc si riprende con una meritata vacanza, un altro pilota spagnolo si prepara a tornare in pista dopo un infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dalle piste. La squadra è felice di riabbracciarlo, così come i suoi tifosi, anche lui stesso ha comunicato la sua gioia per il rientro in vista di Valencia che sarà l’ultimo appuntamento stagionale.

Torna in sella Viñales, felicità in KTM

Il pilota Maverick Viñales è un veterano del mondo delle corse con una carriera condotta prima in Classe 125 ed ora poco meno che decennale in MotoGP dove lo abbiamo visto correre anche in Suzuki, ormai ritirata, e Aprilia: quest’anno Maverick ha iniziato un’avventura con KTM che era partita anche bene, visto il quinto posto in Francia – suo miglior risultato – ma ha preso preso una pessima piega.

Come altri colleghi anche Viñales è stato baciato dalla cattiva sorte: prima a luglio è caduto al GP di Germania, lesionandosi una spalla. Rientrato tre gare dopo a tempo record, eccolo farsi di nuovo male in Indonesia: una recidiva dell’infortunio alla spalla lo ha portato a rinunciare alla gara, per concentrarsi sul recupero saltando Philip Island e poi anche Portimao dove tra l’altro, è caduto un altro grande pilota, Francesco Bagnaia, non procurandosi gravi danni.

La sfortuna di Maverick Viñales è finita? Si spera di si: l’atleta ha annunciato con emozione di essere pronto a rientrare già per l’ultima gara stagionale a Valencia. Le sue parole sono chiare: “Sono pronto a tornare in pista”, avrebbe comunicato al team. Ora, KTM tira un sospiro di sollievo. Il rientro del pilota titolare sembra un buon segno per la stagione 2026.