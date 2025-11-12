Marco Verratti gioca attualmente in Qatar ed è uscito dai radar del calcio che conta dopo la sua avventura, finita nel 2023, con la maglia del PSG.

Sono scelte di vita. Anche nel calcio è accaduto, specialmente negli ultimi anni con l’ampliamento delle frontiere e i folli investimenti del calcio arabo. Verratti ha deciso più di due stagioni fa di accettare la ricca proposta del club qatariota dell’Al-Arabi, e ora gioca nell’Al-Duhail. Ritmi più bassi, meno competitività, ma una qualità di vita decisamente migliore, come lo stesso Verratti ha confermato qualche mese fa in un’intervista rilasciata a Marca. Adesso l’ex centrocampista del PSG è tornato a parlare e l’ha fatto concentrandosi anche sulla Serie A, in particolar modo su una big che vuole tornare a brillare.



Verratti e la frase sul Milan

Intervistato da Sky Sport, Verratti non ha nascosto la sua simpatia nei confronti del Milan: “Quest’anno in Serie A tifo per loro, mi è sempre stato simpatico”. Sul possibile ritorno in Serie A, il centrocampista abruzzese ha dichiarato: “Nel calcio tutto è possibile, vedremo a fine anno”.

Il ricchissimo stipendio che il club qatariota si permette di pagare sicuramente ha influito nella scelta di Verratti, che si è ambientato molto bene non solo per quel che riguarda l’attività esclusivamente professionale, ma anche nella vita di tutti i giorni: “Onestamente, mi piace giocare a pallone, anche in spiaggia. Mi piace perché fa buio presto, dalle 16:00 fino a notte fonda. Quindi se ti alleni al mattino, la giornata è molto corta. Ecco perché mi piace allenarmi qui nel pomeriggio”.

Verratti e il legame con Pescara

Verratti ha un grande legame con la città di Pescara e il Delfino, che milita in Serie B. In estate è anche tornato in Abruzzo a incontrare tifosi e non solo: “Il campione pescarese, legato indissolubilmente alla sua città e alla squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, ha salutato i presenti con grande disponibilità: un brindisi, tante strette di mano e parole sincere di incoraggiamento per il progetto biancazzurro. A rendere ancora più significativa la serata, i saluti del presidente Daniele Sebastiani, del sindaco Carlo Masci e del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Un messaggio forte di unità e di sostegno, con istituzioni, società e sponsor insieme per il bene del Pescara e di tutta la regione. È sempre un’emozione tornare a casa – ha detto Verratti – Pescara per me non è solo calcio, ma famiglia e radici. Vedere tanta passione e voglia di costruire è un segnale importante”.