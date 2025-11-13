Calciomercato, Inter, Napoli e Roma: è caccia a Giovane del Verona. Cosa sappiamo

L’Hellas Verona, come ogni anno, lotta con le unghie e con i denti per la salvezza. Ma come tutte le stagioni, i veronesi riescono tramite lo scouting a far emergere qualche nuovo talento. Quest’anno i riflettori sono indirizzati tutti al brasiliano Giovane, talento purissimo classe 2003 che sta incantando al di là dei numeri (un solo gol finora).

L’Hellas Verona, come ogni anno, è una squadra costruita con l’obiettivo di raggiungere nella maniera più rapida possibile la salvezza in Serie A. Questa estate, il direttore sportivo gialloblù, Sean Sogliano ha lavorato nell’intento di dare Paolo Zanetti una squadra il più possibile completa e contemporaneamente portare in Veneto qualche talento da lanciare.

Il lavoro di scouting sul mercato fatto da Sogliano e dalla sua squadra ha portato i suoi frutti con l’arrivo a Verona di Giovane (Giovane Santana do Nascimento). Classe 2003, attaccante di grande rapidità e tennis, l’ex Corinthians sta incantando la Serie A e di recente contro l’Inter ha segnato anche il suo primo (bellissimo) gol stagionale con una giocata da stropicciarsi gli occhi.

Giovane al centro del calciomercato

Come tutte le provinciali, oltre alla salvezza, l’Hellas Verona cerca di consolidare la propria situazione tramite remunerative vendite. Il brasiliano Giovane, in questo senso, è la grande cambiale del rilancio della società gialloblù appena acquisita dalla Presidio Investors. L’attaccante verdeoro, infatti, dopo questi primi mesi di Serie A sta incantando gli osservatori. In particolare quelli delle big del nostro campionato. L’attaccante classe 2003 è finito al centro del mercato e, secondo Alfredo Pedullà, è seguito da diverse società molto importanti del nostro campionato: Inter, Napoli e Roma.

Inter, Ausilio si muove per Giovane

L’Inter, che ha subito da Giovane il suo primo gol in Serie A poche settimane fa, segue il giocatore con grande attenzione. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha già mostrato viverti interesse. In particolare con il suo agente. Il diesse dell’Inter ha avuto un contatto telefonico con l’agente del calciatore informandosi sulla situazione.

Napoli alla finestra

Anche il Napoli, in questo senso, è molto attento alla situazione. I partenopei non hanno intrapreso azioni dirette come quella dell’Inter. Tuttavia hanno gli occhi puntati sulle prestazioni del brasiliano nonché sulla sua situazione sul calciomercato. Solo dopo averne studiato perfettamente tutte le caratteristiche in campo e valutato la situazione sul mercato si muoveranno con più o meno decisione.

Anche la Roma su Giovane

A completare il lotto delle società che osservano attentamente il 21enne verdeoro (ne compirà 22 il prossimo 24 novembre) c’è anche la Roma che però ha urgenza di muoversi sull’attacco. Giovane piace a Gian Piero Gasperini, il quale però vorrebbe anche un centravanti e un esterno offensivo già nel calciomercato invernale. Per un totale forse di un paio operazioni.