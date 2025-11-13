Ducati-Marquez: è finita, c’è l’ufficialità

Quanto accaduto mette in dubbio la tenuta del binomio Marc Marquez e Ducati Lenovo: adesso, la crisi sembra all’orizzonte.

La vittoria del titolo in casa Ducati era quasi scontata, considerando l’impegno profuso dal team di Tardozzi e Dall’Igna per rimanere al vertice di una categoria che la squadra italiana è tornata a dominare dopo tanti anni di digiuno. Quello che magari ad inizio anno non molti si sarebbero aspettati è l’identità del pilota che ha vinto tale titolo.

Diciamoci la verità, per quanto Marc Marquez sia un campione incredibile, ad inizio anno era su Pecco Bagnaia che si concentrava l’attenzione del mondo delle corse su due ruote. L’italiano ha vinto più di un titolo con Ducati, conosce bene il team e le moto – queste non abbastanza come si è visto nel corso dell’annata però – ed era sicuramente più probabile che in questo 2025 replicasse le belle prestazioni degli anni passati, anziché lasciare a Marc il titolo Piloti.

Eppure le cose sono andate come ben sappiamo con Marquez che l’anno prossimo difenderà il suo nono titolo in qualità di campione in carica, il secondo successo consecutivo di un pilota spagnolo in MotoGP – l’anno scorso era toccato a Jorge Martin – e Ducati che sembra aver trovato il campione che prenderà l’eredità di Pecco. O forse no?

Allarme rosso, nubi scure all’orizzonte del team

La vera rivale di Ducati è un’altra squadra italiana, l’unica a insidiare la top 3 dei migliori piloti del mondiale nonché seconda classificata matematicamente anche nei Costruttori. Si tratta di Aprilia, squadra che con Jorge Martin e Marco Bezzecchi si prepara già ad un 2026 in cui punterà al titolo. E sembra essere in forma migliore della compagine rossa.

Il primo posto di Bezzecchi in Portogallo significa matematicamente chiudere al secondo posto il mondiale Costruttori e per il pilota italiano, la possibilità non banale di arrivare terzo assoluto. A Valencia assisteremo -salvo problemi -al ritorno in sella di Jorge Martin. Insomma, Aprilia Racing è in forma smagliante e l’anno prossimo, sarà la vera rivale per il titolo per l’altra squadra italiana in gara.

Dall’altra parte invece abbiamo un Bagnaia che non sembra più in grado di vincere ed un Marquez ancora fuori per infortunio che forse salterà anche i test pre stagionali e che, l’ultima volta che si è fratturato qualcosa cadendo dalla moto in modo così eclatante dopo la famosa gara spagnola di cinque anni fa, non è riuscito a vincere per anni. Non sappiamo se ci sono già delle quote per il prossimo mondiale, ma quelle di Aprilia sono sicuramente salite, in questo fine settimana.