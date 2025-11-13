La Norvegia si avvicina lunghissimi passi alla qualificazione ai Mondiali 2026, vincendo anche oggi in casa contro l’Estonia. Il risultato finale è 4-1, con 4 reti segnati nei primi 18 minuti della ripresa. Una qualificazione conquistata a suon di goleade, firmate da Erling Haaland.

Erling Braut Haaland continua ad aggiornare i propri record e nel frattempo trascina si il Manchester City che la sua Norvegia. Anche questa sera, in occasione della gara delle qualificazioni ai Mondiali contro l’Estonia, il fuoriclasse norvegese ha siglato l’ennesima doppietta della sua stagione. L’ennesima marcatura multipla che porta gli scandinavi sempre più vicina la sua Nazionale alla qualificazione diretta al Mondiale 2026.

I numeri della stagione di Erling Haaland sono impressionanti. I gol arrivati nella gara contro l’Estonia infatti sono stati il numero 29 e 30 della sua incredibile stagione. Statistiche che vanno aggiornate di volta in volta perché la vena realizzativa del centravanti ex Borussia Dortmund e Salisburgo non si esaurisce mai.

La vittoria della Norvegia sull’Estonia

Nei primi quarantacinque minuti, Nusa è il più vivace tra i norvegesi, ma le sue iniziative non riescono a sfondare. La Norvegia mantiene il controllo del gioco e spinge con continuità, mentre l’Estonia si limita a difendersi. L’unica vera occasione per gli ospiti nasce da un errore di Berg sulla propria trequarti, ma è un episodio isolato: la partita si gioca praticamente a una sola porta, pur senza che il portiere Hein debba compiere interventi decisivi.

Tutt’altra musica nella seconda metà di gara. Al 50’ Berge mette un cross preciso dal fondo e Sorloth svetta di testa per l’1-0. Due minuti più tardi, Ryerson serve ancora l’attaccante dell’Atletico Madrid, che in tuffo firma la doppietta. Al 55’ arriva anche il sigillo di Haaland, perfetto nel tempismo sul traversone del solito Ryerson. Ma la goleada non è finita: al 62’ Nusa crossa, Wolfe fa la sponda e Haaland cala il poker con la sua seconda rete personale. La Norvegia rallenta comprensibilmente i ritmi e l’Estonia ne approfitta in contropiede, con Saarma che supera Heggem e batte Nyland per il 4-1 finale.

I numeri di Haaland

Haaland ha segnato finora 30 reti stagionali: 19 sono arrivate con la maglia del club; mentre, 11 sono arrivate invece con la Nazionale. I numeri del centravanti del Manchester City e della sua militanza con la Nazionale della Norvegia sono assolutamente incredibili. Con la Norvegia, infatti, ha giocato 47 partite e ha segnato addirittura 53 reti. Statistiche senza precedenti nella storia del calcio, così come già verificato nei numeri della storia della Champions League.