Mancini e Esposito salvano l’Italia dalla figuraccia: 2-0 con la Moldavia

L’Italia di Gennaro Gattuso vince ancora, fa cinque vittorie su cinque. La squadra azzurra batte 2-0 la Moldavia e lascia aperta, solo matematicamente, la corsa alla qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Agli Azzurri sta la necessità di arrivare nella migliore delle maniere ai playoff.

L’Italia di Gennaro Gattuso vince con grandissima fatica in Moldavia. Il risultato finale è 0-2 per la Nazionale italiana in casa dei moldavi con le reti di Mancini e Pio Esposito che arrivano solo nel finale. Una gara all’arrembaggio quella degli Azzurri che però hanno attaccato la porta moldava con pochissima qualità, facendosi respingere per quasi 98 dai modesti moldavi.

Un arrembaggio quello degli Azzurri che è durato quasi tutta la partita. Il portiere della Moldavia però ha dovuto fare poche parate di alta qualità. Il motivo è semplice, la formazione azzurra ha faticato a trovare tiri puliti. E nelle poche volte in cui hanno avuto la possibilità sono stati troppo lenti a colpire verso la porta avversaria.

La vittoria dell’Italia sulla Moldavia

Servono quasi 88 minuti agli Azzurri per modificare il corso della gara che sembrava stregata. L’Italia attacca a pieno organico con due esterni, Orsolini e Zaccagni, e due punte Raspadori e Scamacca. Tuttavia, per tutto il corso della gara non riescono a rendersi pericolosi al punto giusto. Le conclusioni dell’Italia vengono perlopiù respinte dai difensori o finiscono al lato di poche.

Eppure l’Italia arriva bene e velocemente in area di rigore. Alla fine i due gol arrivano solamente nel finale, quando la Moldavia non ne aveva veramente più per respingere gli attacchi costanti degli azzurri. L’Italia va in gol con un colpo di testa di Gianluca Mancini che, in tuffo di testa, insacca nell’angolino basso dove l’estremo difensore avversario non può nulla. Al 93′ arriva anche il secondo gol, firmato da Pio Esposito. Anche per il centravanti dell’Inter il gol arriva con una bella incornata di testa.

Italia, i Mondiali passano dai playoff

La vittoria della Norvegia, nella serata, contro l’Estonia di fatto chiude i giochi della qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, nell’ultimo incontro del girone, dovrebbero seppellire sotto una valanga di reti i norvegesi. Una eventualità più che remota, impossibile. Le chance di tronare alla fase finale di un Mondiale per la Nazionale azzurra passeranno per forza dai playoff. Nessun’altra possibilità è contemplata. Resta da capire chi saranno gli avversari nel mini-torneo a eliminazione diretta dei playoff con la Svezia ad aleggiare come un fantasma sul destino dell’Italia.