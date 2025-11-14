Leo Messi è uno dei grandi della storia del Barcelona. Recordman di gol e leggenda del club catalana, solo pochi giorni fa aveva dichiarato tramite i suoi sociale che sarebbe voluto torneo al Camp Nou per salutare i tifosi. Fuori dallo stadio della club catalano presto Leo ci sarà per sempre.

Leo Messi è nella storia del Barcelona e ci resterà per sempre. Il Diez argentino ha scritto pagine importantissime della storia blaugrana, segnando una quantità di reti folle. Ma soprattutto ha accumulato trofei su trofei cambiando la storia del club catalano. Una storia comune a tanti fuoriclasse del club che sono stati celebrati in diverse maniere.

Messi, però, per il momento gode di spazio solamente nel museo del Barcelona e in alcune altri spazi. Niente di definitivo, che ne provi la grandezza e l’importanza nella leggendaria storia del club. Una mancata celebrazione a cui Joan Laporta, presidente del Barça, vuole porre rimedio al più presto.

Kubala e Cruijff prima di Messi

Durante la presentazione del libro “Jo vaig viure a la Masia” del giornalista Xavi Torres, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha annunciato un importante progetto in onore di Lionel Messi: la costruzione di una statua dedicata alla leggenda argentina.

L’opera troverà posto nei dintorni dello Spotify Camp Nou, accanto a quelle già esistenti di Johan Cruijff e Laszlo Kubala, diventando così la terza a celebrare un simbolo della storia blaugrana. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo in una sala gremita di figure legate al mondo del calcio e, in particolare, al barcelonismo, evidenziando quanto l’impronta lasciata da Messi sia ancora viva nel cuore dei tifosi e della dirigenza.

Laporta celebra la leggenda di Messi

Laporta ha espresso il desiderio condiviso da tutto l’ambiente catalano di rendere omaggio a Messi in modo duraturo e significativo. Il presidente ha sottolineato come l’argentino rappresenti uno dei più grandi giocatori della storia del club, una figura capace di incarnare i valori e la grandezza del Barça. “Si merita l’omaggio più bello del mondo”, ha dichiarato, ribadendo anche la possibilità che, una volta conclusa la sua carriera all’Inter Miami, Messi possa tornare a collaborare con la società in un nuovo ruolo, mantenendo così vivo il legame con la sua “casa calcistica”.

La realizzazione della statua per Messi

Infine, Laporta ha spiegato che la realizzazione della statua è già in fase di studio, con l’intento di coinvolgere anche la famiglia di Messi nel progetto. L’obiettivo è creare un monumento che non solo celebri i successi sportivi del fuoriclasse, ma che rappresenti anche il suo impatto umano e simbolico sul club e sulla città di Barcelona. Un gesto di riconoscenza e di giustizia verso colui che, più di chiunque altro, ha segnato un’epoca nella storia del calcio mondiale.